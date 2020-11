COVID-19 : un homme de Saskatoon raconte les symptômes persistants de la maladie

Un pharmacien de Saskatoon, qui a été l’une des premières personnes déclarées positives à la COVID-19 en Saskatchewan, met la population en garde contre les symptômes persistants du nouveau coronavirus. Cordell Hilderman, qui a contracté le virus au début du mois de mars, dit toujours ressentir des symptômes et n’est pas en mesure de retourner au travail.

Chaque jour, Cordell Hilderman se sent généralement bien jusqu’en après-midi où il commence à ressentir des symptômes à nouveau.

J’ai un malaise plus fort qui m’envahit, je peux le décrire comme un mal de tête, mais ce n’est pas comme les maux de tête que nous avons normalement. Je ressens plus de tension, c’est une sensation de fatigue et d’inconfort en même temps , témoigne-t-il.

Cordell Hilderman fait partie d’un groupe de personnes qui ressentent des symptômes qui persistent depuis des mois alors qu’ils ne sont plus contaminés par la COVID-19 et qu’ils obtiennent un résultat négatif lorsqu’ils passent un test de dépistage.

Au mois de mars, lorsqu’il était infecté par le virus, Cordell Hilderman n’est jamais allé à l’hôpital. Il a cependant souffert d'essoufflement, de toux et de perte de l'odorat.

Le pharmacien a été en mesure de reprendre son travail au mois d’avril lorsque les autorités sanitaires ont affirmé qu’il n’était plus atteint de la COVID-19.

Lorsque j'étais de retour au travail pendant une semaine ou deux en avril, j’ai remarqué que j’avais des trous de mémoire. Il y a des choses que j’avais faites au mois d’août, ou encore au mois de mars, dont je ne me souvenais pas , souligne Cordell Hilderman.

Il affirme qu’il sentait que son cerveau ne fonctionnait pas normalement.

Je crois que mes fonctions cérébrales ont un peu ralenti, mon cerveau a été touché , dit M. Hilderman.

Cordell Hilderman a contacté la santé publique afin de passer un autre test de dépistage. Il a obtenu un résultat négatif, mais les symptômes ont persisté. Toutefois, il indique que les symptômes à long terme causés par la COVID-19 n’étaient pas bien connus à l’époque et que ses médecins apprenaient de nouvelles informations au sujet du nouveau coronavirus en même temps que lui.

En juin, Cordell Hilderman a décidé de ne pas retourner au travail après avoir constaté que ses symptômes étaient toujours présents.

Les symptômes à long terme de la COVID-19

Cordell Hilderman affirme que son médecin a diagnostiqué une fatigue persistante chez lui.

C’est ce que nous voyons avec certains virus, tels que le virus du Nil occidental. C’est une fatigue persistante qui prend de 3 à 6 mois à guérir , dit-il.

Le pharmacien souligne avoir subi des tests indiquant que ses fonctions cardiaques et rénales ne sont plus ce qu’elles étaient. Il affirme que ses médecins étudient la situation en ce moment, mais que personne ne connaît vraiment les effets à long terme de la COVID-19.

Cordell Hilderman soutient qu’il a voulu partager publiquement son expérience afin que la population prenne le nouveau coronavirus au sérieux.

Nous entendons beaucoup de personnes qui discréditent les effets de la COVID-19 en soulignant son faible taux de mortalité. Le taux de mortalité est une chose, mais personne ne parle de la morbidité à long terme qui peut être associée à la COVID-19.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti