Le bilan Trump à l'épreuve des urnes

Le scrutin est aussi l’occasion de renouveler les 435 sièges de la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates depuis deux ans, et 35 des 100 sièges du Sénat, à majorité républicaine depuis cinq ans.

Des bureaux de scrutin ont ouvert dès 6 h HNE dans des États de l’est, dont New York, le New Jersey, le Connecticut, la Virginie et le Maine, et ceux des autres États ont suivi le mouvement par la suite.

Comme le veut une tradition établie depuis un demi-siècle, ce sont les électeurs de Dixville Notch, petit hameau du New Hampshire situé tout près de la frontière canadienne, qui ont ouvert le bal à minuit.

Près de 100 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation, en personne ou par correspondance, pour éviter entre autres des bureaux de vote bondés en pleine pandémie. Cela représente 70 % du nombre d'électeurs total de 2016.

Les élections américaines donnent souvent lieu à de longues files d’attente devant les bureaux de vote, où les électeurs sont appelés à remplir des bulletins interminables tant les postes à pourvoir sont nombreux.

Gouverneurs, législateurs d’État, procureurs et beaucoup d’autres doivent en effet aussi affronter le test des urnes, et les bulletins, qui comprennent aussi des questions référendaires, peuvent se déployer sur plusieurs pages.

Joe Biden a récolté les cinq votes enregistrés peu après minuit à Dixville Notch. En 2016, la démocrate Hillary Clinton avait récolté quatre des huit votes exprimés, Donald Trump, deux. Photo : La Presse canadienne / AP/Scott Eisen

Trump, un héritage politique controversé

Le scrutin se déroule au moment où le coronavirus, qui a déjà fait 230 000 morts dans le pays, infecte toujours 90 000 personnes par jour.

La gestion de l’épidémie, dont la gravité a été sans relâche contestée par Donald Trump, lui-même infecté, risque d’ailleurs d’être l’un des enjeux de l’élection, qui prend globalement les allures d’un référendum sur son premier mandat.

Les derniers mois ont aussi été marqué par d'importantes manifestations pour l'égalité raciale, dans la foulée de la mort de George Floyd, un homme noir mort étouffé par un policier blanc.

Joe Biden a commencé la journée en s'adressant à des électeurs de Scranton, en Pennsylvanie, un État-clé qui risque d'être âprement disputé et où les résultats finaux pourraient prendre du temps avant d'être officialisés. Photo : Getty Images / AFP/ANGELA WEISS

L’adoption d’importantes baisses d’impôt, le resserrement de l’immigration, l’adoption de mesures protectionnistes et une approche résolument isolationniste sur la scène internationale ont aussi marqué le mandat de M. Trump.

Les impacts pour le Canada ont été nombreux : renégociation forcée du traité de l’ALENA, devenu l’AECUM, imposition de tarifs sur l’aluminium et l’acier et arrivée massive de demandeurs d’asile entrant de manière irrégulière au pays.

La participation s'annonce historiquement élevée, comme le démontre la popularité sans précédent du vote par anticipation.

L'accumulation record de votes par courrier, qui dans certains États peuvent être acceptés jusqu'à plusieurs jours après mardi, risque aussi de compliquer le dépouillement, voire retarder l'annonce d'un vainqueur si le résultat est serré.

Donald Trump, lors du dernier rassemblement de sa campagne, dans la nuit de lundi à mardi, à Grand Rapids, au Michigan. M. Trump a remporté cet État par une très faible marge en 2016. Photo : La Presse canadienne / AP/Evan Vucci

Ce scénario fait craindre une bataille d’avocats pour faire accepter ou invalider des bulletins, une perspective qui n’est pas sans rappeler le long litige qui avait finalement vu Georges Bush fils coiffer Al Gore au fil d’arrivée en 2000.

Pour l'emporter, un candidat n'a pas de remporter une pluralité des voix au niveau national : il doit gagner la majorité d'au moins 270 des 538 grands électeurs attribués au niveau des États.

Les marchés américains ont ouvert en hausse mardi, les investisseurs espérant qu'une éventuelle victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine puisse se traduire par un important plan de relance de l'économie et une hausse des dépenses d'infrastructure après l'élection.