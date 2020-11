Des entreprises du N.-B. suivent attentivement l’élection américaine

Après des mois d’une campagne souvent chaotique, les électeurs américains finissent de voter mardi, mais le résultat de l’élection risque de ne pas être connu dès mardi soir.

L’accès au marché américain est capital pour les entreprises forestières du Nouveau-Brunswick, rappelle Mike Légère, directeur général de Forêt NB.

Les produits forestiers, en gros, c’est 84 % ou 85 % de toutes nos exportations qui sont destinées aux États-Unis. Donc, c’est pourquoi nos relations commerciales avec les Américains sont très importantes. Au Nouveau-Brunswick, l’industrie forestière représente à peu près 1,7 milliard de valeur ajoutée , précise Mike Légère.

La pièce la plus importante là-dedans, c’est comment les résultats vont peut-être influencer ou affecter les politiques américaines au niveau de la gestion des dossiers sur les droits compensatoires pour le bois de sciage. Mike Légère, directeur général de Forêt NB

Mike Légère rappelle que les États-Unis ont imposé en 2017 de nouveaux droits au Canada et qu’ils ont aboli l’exemption accordée précédemment au Nouveau-Brunswick. L’industrie provinciale espère toujours le rétablissement de cette ancienne exemption.

Le directeur général de Forêt NB Mike Légère. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

On va regarder bien ce qui va arriver. S’il y a un changement d’administration aux États-Unis, peut-être que ça va améliorer la situation, mais sinon, il faut travailler avec l’administration qui est en place , affirme M. Légère.

L'industrie des fruits de mer est préoccupée

L’industrie des fruits de mer observe tout aussi attentivement le scrutin aux États-Unis. Le résultat de l’élection présidentielle risque fort d’influencer l’intérêt de la clientèle américaine pour les produits de la Ferme ostréicole Dugas à Caraquet, indique le président-directeur général de l’entreprise, Gaétan Dugas.

C’est un produit de luxe, donc ça va plutôt aller pour des célébrations, pour des rencontres, des faits intéressants, des événements joyeux. Plus il y aura de gens satisfaits aux États-Unis, plus on a de chances de vendre des produits par après. Aussi, si les Américains tombent dans des périodes plus difficiles, ça ne fait pas de différence lequel serait élu, disons au point de vue de restrictions de toutes sortes ou d’imposition de tarifs de douanes, ça peut aussi nous affecter , explique Gaétan Dugas.

Il souhaite que les Américains reprennent confiance à la suite de l’élection présidentielle et recommencent à acheter des produits marins canadiens.

On aimerait une reprise de ventes avec nos clients américains parce que dans le moment les ventes sont extrêmement basses ou presque inexistantes aux États-Unis. Une gestion différente de la pandémie que ce qu’on voit aujourd’hui aux États-Unis dans les prochaines semaines, ça pourrait sûrement aider. C'est une question de confiance , ajoute Gaétan Dugas.

La Chambre de commerce de la région d'Edmundston s’intéresse beaucoup aussi à l’élection présidentielle, selon sa directrice générale, Cathy Pelletier.

Cathy Pelletier, directrice générale de la Chambre de commerce de la région d'Edmundston, espère un meilleur dialogue des deux côtés de la frontières à la suite de l'élection américaine. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Il faut s'entendre que dans le passé, dans les quelques années qu’on vient de passer, les décisions n’ont pas toujours été favorables pour les entreprises de ce côté-ci. Donc, on espère avec les nouvelles élections soit qu’on puisse avoir un nouveau dialogue avec ces gens-là, favoriser les échanges commerciaux, contrairement à ce qu’on a vécu dans les dernières années, [ce qui] a un impact très important avec nos entreprises de la région , affirme Cathy Pelletier.

Ces échanges commerciaux sont cruciaux pour les entreprises de la région, ajoute-t-elle.

Il faut quand même avoir une bonne condition ou avoir de bons règlements, de bonnes lois, qui vont avantager autant un côté comme de l’autre. Tout de suite, ce n’est pas nécessairement le cas. Est-ce qu’on veut garder ça comme ça? Non. On espère que ça va changer. Est-ce que ça va être avec une nouvelle personne? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce qu’avec la même personne ça peut changer? Peut-être que oui aussi. On suit ça de près , conclut Cathy Pelletier.

