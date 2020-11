Des rénovations de 2,6 M$ prévues à l'aérogare Paul-Émile-Lapointe de Rimouski

Il s'agit de l'aérogare située dans le secteur de Rimouski-Est.

Selon la conseillère du district de Rimouski-Est, Cécilia Michaud, qui a présenté le projet de règlement, 30 % des coûts de ce projet sont admissibles à une aide financière du gouvernement du Québec par le biais du Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales.

Le bâtiment doit être mis à niveau. (archives) Photo : Radio-Canada / Francois Gagnon

Les travaux projetés comprennent la réfection de l'enveloppe extérieure, la mise aux normes de la structure du bâtiment, le réaménagement complet de l'étage et d'une partie du rez-de-chaussée et la mise aux normes des issues du bâtiment.

Selon le maire de Rimouski, Marc Parent, de nouveaux locataires auraient fait part de leurs intentions de s'installer à l'aérogare prochainement. Il juge donc que l'investissement en vaut la peine.

On remet à niveau l'aérogare et on va [lui] donner une nouvelle vie. On pourra également annoncer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois des nouveaux occupants, des nouveaux locataires de l'aéroport , soutient le maire.

Avec la collaboration de Denis Leduc