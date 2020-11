Un campus d'innovation de 6M$ accessible à l'été 2021 à Rimouski

Le Groupe immobilier Tanguay sera propriétaire du bâtiment, évalué à six millions de dollars, tandis que la SOPERSociété de promotion économique de Rimouski-Neigette assumera la coordination et l’animation de ce campus d’innovation.

On a un bâtiment qui est privé, mais avec une animation qui passe par une approche plus communautaire et publique. C'est ce qui est nouveau dans ce projet , souligne le président-directeur général de la SOPERSociété de promotion économique de Rimouski-Neigette , Martin Beaulieu.

La construction du campus d'innovation est évaluée à six millions de dollars. Photo : Gracieuseté : SOPER

L'immeuble de trois étages d’une superficie de 30 000 pieds carrés sera érigé au coin de la 2e Rue et de l’avenue Alcide-C.-Horth, à proximité du Centre de Recherche en Biotechnologies Marines et de l’Université du Québec à Rimouski.

Il va donc de soi que les domaines maritimes y occuperont une place de choix, mais M. Beaulieu assure que toute forme d'innovation sera la bienvenue.

Il ne faut pas négliger d'autres secteurs d'innovation qui sont très forts à Rimouski, comme les technologies de l'information et le génie de métallurgie. Et on pense que les différents secteurs d'innovation peuvent contribuer l'un à l'autre , a-t-il affirmé en entrevue sur nos ondes.

Au moins six entreprises ou organisations ont déjà confirmé leur intérêt à devenir locataire, selon M. Beaulieu.

On a déjà des engagements qui permettent de lancer le projet, d'assurer le risque. On va laisser le privilège aux locataires d'annoncer leur déménagement, mais ce n'est pas juste des déplacements, il y aura de nouvelles choses , assure-t-il.

Martin Beaulieu, président-directeur général de la SOPER (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Plante

M. Beaulieu ajoute que l'immeuble pourrait accueillir une dizaine de locataires permanents, en plus d'autres organisations.

Ce qu'on veut, c'est que ça devienne un point de chute de différentes entreprises du Québec et de l'international qui viennent faire des projets. Et on espère qu'ils vont tomber en amour avec le réseau d'innovation à Rimouski et s'installer à temps plein. Martin Beaulieu, président-directeur général de la SOPER

La beauté d'être les premiers locataires, c'est que ça permet de contribuer et de participer à l'élaboration du projet. C'est extrêmement valorisant , souligne le président-directeur général.

Bien que les travaux aient été retardés par la pandémie, M. Beaulieu indique que la construction est maintenant amorcée, et que les premiers locataires doivent intégrer leurs nouveaux locaux en juillet prochain.