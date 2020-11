Chutes de neige, pannes d’électricité et sorties de route

Les mauvaises conditions ont rendu la chaussée glissante provoquant des dérapages et des sorties de route, notamment à Laval, sur l’autoroute 440, où la Sûreté du Québec fait état d’au moins quatre accidents en l’espace de quelques minutes.

En plus de la chaussée glacée, plusieurs conducteurs ne respectent pas la distance sécuritaire entre les véhicules et n’ont pas encore adapté leur conduite aux conditions hivernales .

Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec, rappelle que les panneaux en bordure d’autoroute indiquent des limites de vitesse maximales. Ce n’est pas ce qui est recommandé dans des conditions comme celles de ce matin .

On réduit notre vitesse, on garde une plus grande distance avec le véhicule qui nous précède. Si on doit freiner brusquement, cela va nous éviter une collision ou une perte de contrôle du véhicule, ou faire une sortie de route. Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec

Pannes d’électricité

Hydro-Québec indique que les vents forts et les chutes de neige lourde dans certaines régions du Québec ont causé plusieurs pannes d'électricité dans plusieurs secteurs, principalement en Abitibi-Témiscamingue, en Outaouais, dans les Laurentides et dans Lanaudière.

À 6 h 30, on comptait plus de 8000 abonnés privés de courant, dont 3425 en Outaouais, plus de 1350 dans Lanaudière et un peu plus de 900 en Montérégie.

Plus tôt, vers 5 h, on rapportait quelque 10 000 foyers sans électricité. La situation s'était toutefois améliorée en Abitibi-Témiscamingue. Moins de 900 clients demeuraient privés de courant.