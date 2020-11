Mairie de Val-d’Or : Pierre Corbeil annoncera sa décision au printemps

Le maire complètera en novembre 2021 la dernière année de son 2e mandat à la tête de l’administration municipale. Il se donne jusqu’au printemps prochain pour annoncer ses intentions, mais tout indique qu’il préparerait son départ.

Je complète la réalisation du budget 2021, la planification des travaux et on poursuit notre réflexion, a-t-il commenté, lundi soir. Je ne veux pas jeter la serviette tout de suite, mais mettons qu’il y a un bout de chemin de fait dans ma réflexion.

Pierre Corbeil dit s’inspirer de son prédécesseur, Fernand Trahan, en attendant jusqu’au printemps pour procéder à une annonce.

Toutes nos énergies et notre attention doivent être consacrées à relever le défi de présenter un budget équilibré. On travaille fort avec l’administration et le comité des finances et on espère avoir le moins d’impact possible pour l’année prochaine. Pour l’instant, mon attention est là-dessus , ajoute-t-il.

Pierre Corbeil a été élu à la mairie de Val-d’Or en novembre 2013. Il a été réélu sans opposition en 2017.