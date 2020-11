L'attaque de Vienne menée par un « terroriste islamiste », selon les autorités

Une chasse à l'homme a été lancée dans la nuit de lundi à mardi à Vienne après l'attentat qui a fait quatre morts et semé la terreur dans la capitale autrichienne.

Nous avons subi hier soir une attaque perpétrée par au moins un islamiste terroriste , a déclaré le ministre de l'Intérieur Karl Nehammer lors d'une conférence de presse mardi matin, ajoutant que l'assaillant était un sympathisant du groupe État islamique (EI) selon les indices recueillis dans son logement.

Il avait été condamné en 2019 pour avoir tenté de rejoindre la Syrie, a ajouté le ministre de l'Intérieur. Âgé de 20 ans, le suspect était aussi détenteur de la nationalité autrichienne, a -t-il dit.

M. Nehammer a indiqué que l’assaillant était lourdement armé et équipé d'une ceinture explosive.

Hélicoptères et cordons de police, la ville a été bouclée pour retrouver d'éventuels autres suspects. Les enquêteurs tentent de déterminer s'il est possible qu'il n'y en ait eu qu'un seul, alors que les tirs ont eu lieu en différents endroits.

Selon l'agence de presse autrichienne APA, qui cite le ministère de l'Intérieur, la police autrichienne a procédé à plusieurs arrestations lors de perquisitions. Les perquisitions de mardi matin étaient liées à l'auteur des tirs qui a été tué , précise l'APA.

Quatre morts et plusieurs blessés

Le bilan des décès s'est alourdi alors qu'une quatrième victime a succombé à ses blessures. Deux hommes et deux femmes ont été tués et plusieurs autres personnes ont été blessées au cours de la fusillade menée en six lieux distincts de Vienne, selon le chef de la police.

L'attaque s'est produite près d'une synagogue et de l'opéra de Vienne. Photo : Reuters / LISI NIESNER

La fusillade a éclaté peu après 20 h (heure locale) lundi au cœur de la capitale autrichienne, près d'une synagogue et de l'opéra, selon le ministère de l’Intérieur.

En soirée, le chancelier autrichien Sebastian Kurz a dénoncé sur Twitter une répugnante attaque terroriste .

Nous ne nous laisserons jamais intimider par le terrorisme et nous combattrons ces attaques avec tous nos moyens , a-t-il écrit.

Cette tragédie survient pendant la dernière soirée où les Viennois peuvent sortir librement, car un couvre-feu sera en vigueur dès mardi.

Avec les informations de Reuters et Agence France-Presse