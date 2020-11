Trois projets à près de 15 M$ pour la STS dans les prochaines années

Le premier projet, qui est de l’ordre de 10 millions de dollars concerne l'achat de nouveaux véhicules 100% électriques. Un projet qui fait partie de la phase 4 concernant l’agrandissement du garage de la STSSociété de transport de Sherbrooke pour l’électrification des transports, indique le conseiller Marc Denault, également président de la STSSociété de transport de Sherbrooke .

C’est un projet qui va s’échelonner sur plusieurs années , fait savoir M. Denault. Selon ce dernier, la STSSociété de transport de Sherbrooke se dotera de son premier autobus 100% électriques entre fin 2021 et début 2022. À partir de 2024, 100% des véhicules achetés seront 100% électriques, assure-t-il.

Un véhicule hybride de la STSSociété de transport de Sherbrooke coûte environ 800 000 $. Sans pouvoir avancer de chiffre exact, le président de la STS estime qu’un véhicule 100% électrique coûte environ 1 million de dollars l’unité. Annuellement, ce sont entre trois et quatre véhicules qui sont achetés par la STSSociété de transport de Sherbrooke , précise-t-il.

C’est un projet qui devrait être bénéfique autant pour les gaz à effet de serre qu’au point de vue des coûts d’exploitation , souligne M. Denault. Actuellement, la Société de transport [dépense] 2,5 millions de dollars en achat de carburant. Si on peut réduire cette facture-là, on va contribuer à la richesse des Sherbrookois en achetant de l'électricité sherbrookoise , ajoute-t-il.

2,5 M$ pour le réaménagement de la Station du Cégep

Un autre projet de 2,5 millions concerne le réaménagement de la Station du Cégep. Pour Marc Denault, ce projet est devenu essentiel compte tenu du fait que l’achalandage y a explosé après la fermeture de la Station du dépôt, l’année dernière. La station du Cégep a besoin de plus d’espace , explique-t-il.

D’ailleurs, un kiosque pourrait même y être aménagé pour le service à la clientèle lors des périodes de pointe. De plus, la STSSociété de transport de Sherbrooke réfléchit également à la mise en place d’un pôle multimodal et réunir transport en commun, transport actif, covoiturage et vélo-partage.

L’autre projet d’un montant de deux millions est l’implantation de six corridors d’écomobilité dans lesquels circuleront des véhicules 100% électriques de la STS d’est en ouest et du nord au sud pour favoriser le transport en commun . Ce montant de 2 millions de dollars comprend l’étude de faisabilité du projet.