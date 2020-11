C’est un message bouleversant qu’a livré le conjoint de Suzanne Chamberland lors de la soirée à la chandelle organisée devant la résidence du couple sur la rue des Remparts.

En état de choc, Jacques Fortin ne pouvait être présent en personne, c’est son fils Julien qui a fait jouer un enregistrement.

La gorge serrée, l'homme endeuillé a rendu hommage à celle avec qui il a partagé les 17 dernières années de sa vie une femme merveilleuse, une femme unique, une femme exceptionnelle .

Prends soin de nous tous, prends soin de moi. Jacques Fortin, conjoint de Suzanne Chamberland

En sanglots, Jacques Fortin avait aussi un message à livrer à ceux qui s’étaient présentés devant sa résidence pour honorer son amoureuse assassinée samedi soir.

Je vous souhaite à tous et à toutes de profiter des gens que vous aimez pendant qu'ils sont de ce monde parce que la vie est si fragile et que d'un moment à l'autre, tout peut basculer.

L’enregistrement d’une trentaine de secondes se termine par un déchirant : Suzanne, je t'aime .

Une voisine a tenté de la sauver

La docteure Marie-France Rioux a participé à la vigile qui se déroulait dans sa rue. L’urgentologue et son conjoint sont les voisins du couple Chamberland-Fortin.

Alertée par des cris samedi soir, elle est rapidement arrivée sur les lieux du crime et a tenté de sauver la vie de sa voisine. En arrivant sur les lieux c’était quelque chose pour lequel on n'est jamais prêt, médecin ou pas. Les blessures étaient graves.

Suzanne Clermont était toujours vivante, mais les saignements étaient importants, rapporte-t-elle.

On a tout fait pour la sauver , affirme celle qui devra vivre avec ces images d'horreur toute sa vie. Positive, la Dre Rioux préfère mettre l’accent sur les beaux souvenirs. C’était une belle madame gentille avec plein de qualité et son conjoint est encore là, on va essayer de le soutenir là-dedans.

Une autre vigile est prévue mardi soir devant le Musée national des beaux-arts, celle-ci à la mémoire de François Duchesne assassiné quelques minutes avant Suzanne Chamberland.