« Les jeunes [itinérants] sont de plus en plus nombreux malgré tout le travail qui se fait au refuge comme ailleurs, la situation ne s'est pas améliorée », dit France Labelle, directrice générale du Refuge des jeunes de Montréal.

Mme Labelle était en entrevue à l’émission Le 15-18 d’ICI Première pour la parution de son livre Trente ans en pays d’itinérance , à l’occasion du trentième anniversaire de l’organisme. Son objectif était de rendre visibles les jeunes autrement, par leurs témoignages .

J’ai voulu offrir un autre regard derrière les portes du Refuge en leur donnant une voix, en racontant, en témoignant. France Labelle, directrice générale du Refuge des jeunes de Montréal

Évoquant la pandémie de COVID-19, Mme Labelle a indiqué que les jeunes itinérants sont rompus à des crises. Ils sont beaucoup plus adaptés .

Au début de la pandémie et des mesures qui ont été mises en place, les jeunes itinérants ont toutefois été déstabilisés. Pendant plusieurs semaines, ils n’avaient accès à rien , a-t-elle dit. Ils vivotaient avec le peu de monnaie qu’ils avaient.

Durant les premières semaines, le Refuge a fonctionné à plein régime , a expliqué Mme Labelle. Chaque soir, j’ai cinq, huit, quinze jeunes qui se présentent à notre porte, qui viennent chercher un lunch.

Mme Labelle a souligné que plus de 1800 repas ont été distribués.

Détresse psychologique

Un jeune du Refuge des jeunes de Montréal qui mange une omelette. Photo : Refuge des jeunes de Montréal

France Labelle a aussi évoqué la question de la santé mentale. Selon elle, on ne peut pas faire l’amalgame en disant santé mentale ou schizophrénie égale dangerosité. C’est faux .

Elle a témoigné de son expérience avec les jeunes, dont plusieurs souffrent de schizophrénie, dont certains sont non traités ou non diagnostiqués et qui ne présentent pas de dangerosité. Il faut être prudent.

En revanche, Mme Labelle a souligné qu’il y a beaucoup de détresse psychologique .

Une grande partie de mes jeunes souffrent de détresse psychologique très importante. Certains tentent de se soigner par abus de substances, pour ne rien ressentir. Pour anesthésier, pour figer tout ça. Je ne veux rien ressentir, je veux geler tout, disent les jeunes , raconte Mme Labelle.