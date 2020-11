La nouvelle école secondaire francophone au Yukon est fin prête

Conçu selon le concept d’éducation du 21e siècle, le bâtiment offre une grande variété d’espaces au-delà des salles de classe, toutes d’ailleurs équipées de cloisons amovibles comme des panneaux de tableaux blancs ou de grandes portes de garage.

Ainsi, il est possible d'unir deux ou trois salles de classe pour permettre aux élèves de profiter ensemble d’une présentation ou d'une activité spéciale. Il y a également des espaces adaptés pour les élèves qui ont besoin de travailler individuellement ou en petits groupes.

Le directeur général de la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY), Marc Champagne, est ravi du résultat, particulièrement le mur extérieur entièrement fenestré. C’est vraiment magnifique, particulièrement quand il fait soleil, c’est incroyable comment la lumière est belle et qu’on se sent bien !

On veut rendre une école moins comme une prison ou un hôtel, un grand corridor avec plein de salles de classe identiques, on veut créer de la flexibilité. [...] On veut créer la possibilité de rendre les espaces plus petits ou plus grands [...] jusqu’à notre grand atrium qui est au coeur même des espaces partagés avec la communauté.

Marc Champagne, directeur général, CSFY