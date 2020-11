Élections américaines : Cornwall a les yeux rivés sur ses voisins du sud

Mais en ce jour d’élections aux États-Unis, les résidents de Cornwall surveillent de près la situation chez leurs voisins du sud.

Janet Robinson n’a rien manqué de la campagne électorale américaine qu’elle suit depuis des semaines.

Si Trump reste, mes investissements grimpent , lance la résidente de Cornwall tiraillée entre ses intérêts personnels et son désir de changement.

Si le duel entre Donald Trump et Joe Biden attire l’attention à Cornwall, dans l’est ontarien, c’est que l'économie de la Ville est étroitement liée aux visiteurs provenant des États-Unis, tout juste de l’autre côté de la frontière.

L'économie de la Ville de Cornwall est étroitement liée aux visiteurs Américains. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

La pandémie de COVID-19, qui empêche temporairement les gens de traverser d’un pays à l’autre a fait augmenter le niveau de stress des commerçants et résidents depuis plusieurs mois, constate Greg Pietersma, le président de la Chambre de commerce de Cornwall.

Greg Pietersma, le président de la Chambre de commerce de Cornwall. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Selon lui, la gestion de la crise est un enjeu majeur dans cette campagne pour les résidents de Cornwall.

Ce que nous espérons de cette élection c’est un nouveau leadership qui va nous donner une approche plus scientifique pour combattre la COVID-19, car ce qu’on entend du sud en ce moment vient compliquer notre capacité à faire comprendre aux gens l’importance de porter le masque et de suivre les directives. Nous souhaitons un changement en ce sens et nous espérons qu’il sera majeur , dit-il.

La mairesse de Cornwall, Bernadette Bernadette Clément est du même avis.

On espère avoir un changement qui va nous rapprocher. Si on observe un gouvernement avec plus de contrôle sur le virus de l’autre bord, ça va faciliter le rapprochement éventuel , a-t-elle déclaré.

Bernadette Clément, mairesse de Cornwall, espère aussi un changement de la gestion de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Polarisation et division

La polarisation et les risques de débordement à la suite de l’élection s’ajoutent maintenant au tableau. Cette tension sociale, Greg Pietersma peut aussi la ressentir à Cornwall.

C’est la première fois que je ressens de l’anxiété par rapport au bon déroulement de l’élection. Je ne sais pas si la vraie question est de savoir qui va gagner. Je pense plutôt que la question est de savoir comment ça va se dérouler , a commenté Greg Pietersma, le président de la Chambre de commerce de Cornwall.

Ce sentiment est partagé par plusieurs résidents de Cornwall.

Ça va être très serré. Si Trump perd, il va emmener ça en cour et il va se débattre pour gagner. Je suis pas mal sûr que nous n’aurons pas une réponse tout de suite. Je suis content de vivre au Canada , a commenté Richard Cake.

Sujet sensible

Ces élections américaines soulèvent les passions surtout pour ceux qui ont des proches qui vivent de l’autre côté de la frontière, indique Bernadette Clément. Mais la mairesse de Cornwall remarque cette année une certaine réserve de la part des résidents.

Je me souviens de l’élection d’Obama en 2008, il y avait des affiches en ville. En 2016, il y avait des affiches Trump et des affiches de Clinton. Cette année, on dirait que c’est tranquille. On est très intéressés par les élections, mais on fait attention de ne pas froisser nos voisins et nos amis. Donc on en parle pas beaucoup publiquement , remarque-t-elle.

Avec les informations de Jean-François Poudrier.