Thunder Bay présente ses prix de sécurité communautaire

Deux personnes et quatre projets communautaires ont été reconnus pour leur contribution exceptionnelle pour faire de Thunder Bay une ville plus sûre et plus inclusive.

À travers ces prix, je suis fier de reconnaître et de souligner vos réalisations , a indiqué le maire de Thunder Bay, Bill Mauro, dans un communiqué.

Le prix du héros communautaire a été décerné à John Kelly, président du Thunder Bay Skateboard Coalition. La municipalité dit qu’il est un défenseur infatigable pour des possibilités de loisirs accessibles et à faible coût dans toute la ville.

Le prix du jeune leader a été remis à Noah Barile, coordonnateur des relations avec les médias pour le projet Tree of Hope, qui commémore les femmes autochtones disparues ou assassinées.

Les quatre projets exceptionnels reconnus sont : le programme Stop Now and Plan, le projet Tree of Hope, les services de consommation et de traitement Path 525, ainsi que le Elizabeth Fry Society Northwestern Ontario-Food Outreach.

Cette année, l'événement se déroulait de façon virtuelle en raison de la pandémie de COVID-19.