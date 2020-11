F.X.-Drolet : la réfection de l’édifice coûtera plus de 26 M$

La réfection de l’édifice F.X.-Drolet, dans le quartier Saint-Roch, coûtera finalement 26,4 millions de dollars à la Ville de Québec. C’est 4 millions de plus que ce qui était prévu il y a un an.

Les détails du nouveau budget ont été dévoilés par le comité exécutif la semaine dernière, en réponse à un avis de proposition déposé par Québec 21. L'opposition officielle à l'hôtel de ville réclame l'abandon du projet et le choix d'un nouveau site.

Dans son plan de réorganisation des effectifs policiers, la Ville de Québec propose de déménager la cour municipale et de construire un nouveau poste de quartier à l’intérieur de l’immeuble F.X.-Drolet, sur la rue du Pont. Le chantier devait coûter 22,4 millions de dollars et débuter cet automne.

Jean-François Gosselin, chef de l’opposition à l’Hôtel de Ville de Québec, en mêlée de presse. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Or, depuis 3 ans, des discussions sont en cour avec le ministère de l’Environnement pour obtenir un permis et décontaminer le site qui a déjà accueilli une fonderie.

Selon le sommaire décisionnel adopté par le comité exécutif, les exigences du ministère ont été estimées à une valeur de 3 millions de dollars .

Des travaux d’excavation plus poussés sont exigés. L’installation de membranes et de systèmes de ventilation a été réclamée.

Par ailleurs, des terrains contaminés ont aussi été retrouvés sous la piste cyclable le long de la rive sud de la rivière Saint-Charles. Le traitement de ces sols sera confié à une firme privée et devrait coûter environ 1 million.

Ces dépenses imprévues propulsent le budget des travaux à F.X.-Drolet au-delà de la barre des 26 millions.

Un bâtiment en très bon état

Malgré les dépassements de coûts et le report du début des travaux au printemps, la Ville de Québec n’entend pas changer de site.

L’immeuble F.X.-Drolet a été choisi pour sa proximité avec le Palais de justice de Québec et sa position stratégique pour le poste de quartier .

De plus, le bâtiment est en très bon état puisqu’il a fait l’objet d’une restauration importante en 1993.

La maçonnerie, les fenêtres et la toiture ont notamment été rénovées. Des escaliers, des ascenseurs ainsi que des systèmes de ventilation, de climatisation et de chauffage ont été ajoutés.

Des coûts comparables

Le sommaire décisionnel compare aussi la réfection de l’immeuble F.X.-Drolet à des édifices de même catégorie .

La Ville cite en exemple les rénovations des palais de justice de Montmagny et de Rimouski, respectivement complétées en 2017 et 2020 à des coûts de 5520$ et 4915$ le mètre carré.

Le palais de justice de Rimouski a ouvert ses portes le 13 octobre. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Même en tenant compte des nouvelles exigences du ministère de l’Environnement, le chantier à F.X.-Drolet sera bouclé pour environ 5339$ le mètre carré.