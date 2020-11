Attaque à l'arme blanche à Québec : les habitants auraient-ils pu être avertis plus tôt?

Le premier message officiel concernant l’attaque qui avait cours dans le Vieux-Québec est apparu sur le compte Twitter du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) à 23 h 57, une heure et demie après les premiers signalements au 911.

Les policiers se trouvaient déjà dans les rues, à avertir les habitants et à leur demander de rentrer chez eux immédiatement en raison de la menace. Certains se demandent s’il n’aurait pas été encore plus efficace de recevoir un message d’alerte sur les téléphones cellulaires, en plus de la présence policière.

Moi, j’allais revenir vers le Château Frontenac par curiosité, pour voir ce qui se passait parce qu'il y avait beaucoup de policiers, mais un marcheur m’a dit de faire demi-tour en raison de la menace , raconte Maxime Mckenzie, qui se promenait avec un ami au centre-ville.

Il est rentré chez lui dans Saint-Jean-Baptiste, le quartier voisin du Vieux-Québec, et c'est à ce moment, vers 23 h, qu’il a mieux compris ce qu’il se passait grâce à une publication Facebook sur un groupe de résidents de son secteur.

Maxime Mckenzie trouve qu'il a bien eu de la chance de croiser l'homme qui les a avertis.

On serait allés dans le Vieux-Québec sinon. Alors, oui, je trouve que tout était informel et il y avait beaucoup de confusion. Mais ça aurait pu être évité s’il y avait eu une annonce plus étendue , souligne-t-il.

Le déploiement policier était bien visible vers 23 h 45 samedi soir devant l'Assemblée nationale, située à environ 1 km des attaques à l'arme blanche. Photo : Radio-Canada / Fanny Samson

Simon Pagé de Varennes, lui aussi de Saint-Jean-Baptiste, est du même avis. Ça aurait pu être un message générique, mais qui aurait pu alerter les gens et, potentiellement, et je dis bien potentiellement, sauver des vies , dit-il.

Il ajoute que le message Twitter du SPVQ est arrivé tard et que, de toute façon, les marcheurs dans la rue ne doivent pas regarder ce réseau social lorsqu’ils se promènent .

Un système pas encore testé

Le SPVQ indique pour sa part avoir utilisé les moyens actuellement à [sa] disposition pour communiquer avec [les] citoyens .

Le porte-parole Étienne Doyon ajoute que le système Québec En Alerte est une plateforme existante, mais qu’aucune formation ni test n’ont encore été effectués jusqu’à maintenant avec les corps policiers autres que la SQ pour établir les bases de son utilisation .

C’est officiellement depuis 2018 que les fournisseurs de services sans fil sont tenus de communiquer les alertes d’urgence du système Québec En Alerte sur les téléphones.

Cette initiative découle d’un système d’alerte pancanadien et a pour objectif d’avertir rapidement le public lors d’événements constituant une menace réelle ou appréhendée à la vie des citoyens pour lesquels une action immédiate est requise , répond par écrit le ministère québécois de la Sécurité publique.

Le SPVQ ne pouvait donc pas tester la machine en pleine opération policière et ainsi pouvoir compromettre l’opération. Il faut comprendre que la situation était évolutive et changeait très rapidement. Étienne Doyon, porte-parole du SPVQ

Selon le site du gouvernement fédéral, le Québec a utilisé à deux reprises le système En Alerte en 2020 jusqu’à présent, soit pour une alerte Amber et pour avertir la population de la présence d’une tornade.

Il était trop tard lundi après-midi pour recevoir plus de précisions de la part du ministère afin de nous aider à mieux comprendre pourquoi les services de police ne sont pas encore formés pour demander de telles alertes.

Plusieurs habitants du Vieux-Québec avec qui on a parlé ont appris la nouvelle, consternés, à leur réveil, dimanche matin. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Difficile de cibler un quartier précis

Une des premières réflexions de l’expert en mesures d’urgence Daniel Dancause, à la suite de l’attaque violente de samedi soir, concernait justement l’envoi d’une alerte aux habitants.

C’est toujours étonnant de voir qu’on n’avait pas fait d’alerte , mentionne M. Dancause en entrevue à l’émission C’est encore mieux l’après-midi. Il souligne malgré tout que, selon lui, la Ville a fait ce qu’elle a pu avec les moyens qu’elle a .

Selon M. Dancause, l'un des défis avec le système d’alerte au pays est d’être en mesure d’alerter des gens qui se trouvent dans un petit périmètre. Il manque de précision , souligne-t-il.

L'expert en mesures d'urgence observe que la Ville et le SPVQ ont opté pour une stratégie sur les réseaux sociaux, en plus de communiquer avec les journalistes. Une stratégie essentiellement sur les réseaux sociaux, c’est un bon moyen, mais moyen incomplet , prévient-il.

M. Dancause ajoute cependant que l’alerte de masse sur un téléphone cellulaire n’est pas de la magie . Il faut une combinaison de mesures qui vont donner des résultats , ajoute-t-il.

Les taxis et les chauffeurs d’autobus avertis

Le soir de l’attaque, les chauffeurs de taxi de Québec ont reçu une alerte diffusée à l’interne les avertissant de la menace.

Ceux qui se trouvaient dans le Vieux-Québec et dans les environs ont aussi reçu comme consigne de ne pas embarquer de passager et de surveiller un homme de 20 à 30 ans, habillé en costume médiéval.

Un périmètre de sécurité près du Château Frontenac. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Les chauffeurs du Réseau de transport en commun de la Capitale (RTC) ont aussi été informés.

Dès que nous avons reçu les consignes du SPVQ vers 22 h 50, l’ensemble des parcours qui circulaient dans le périmètre fermé ont été mis en détour, et les chauffeurs ont reçu la consigne de ne pas effectuer d’attente aux arrêts dans les secteurs près du Vieux-Québec et de la Basse-Ville de Québec , indique la porte-parole du RTC, Raphaëlle Savard.

Les chauffeurs ont aussi reçu la description du suspect et devaient communiquer avec la police s’ils l'apercevaient.

Le RTC n’a pas reçu comme consigne de garder les passagers à bord en arrivant aux arrêts près du Vieux-Québec. Par contre, aucun autobus n’était autorisé à circuler à l’intérieur du périmètre de sécurité.

Avec la collaboration d'Alexandre Duval et Guillaume Dumas