Santé mentale: des intervenants de la région plaident pour du changement

Politiciens et intervenants de la Mauricie et du Centre-du-Québec s’entendent pour dire que les problèmes de santé mentale ne sont pas nouveaux. Ils croient que policiers et intervenants psychosociaux doivent travailler main dans la main pour répondre aux besoins criants.

Michel Oligny, policier à la retraite et travailleur social, croit qu’il est temps de réagir. Il souhaite voir plus de soutien au travail des policiers qui reçoivent de plus en plus d’appels reliés à des problèmes de santé mentale. Leur fonction première c'est d'être un policier , rappelle-t-il. Il croit que les policiers devraient être accompagnés de professionnels pour ce genre d’appel.

Des projets déjà en marche

Le porte-parole pour la police de Trois-Rivières sergent Luc Mongrain se questionne aussi sur le soutien offert dans le travail des policiers. On n'en aura jamais suffisamment , mentionne le sergent en parlant des 100 millions de dollars en santé mentale annoncés lundi par le gouvernement provincial. Il ajoute que depuis un an, une travailleuse sociale accompagne les policiers. Le bilan de ce projet se fera au cours du mois.

À Shawinigan, le maire Michel Angers rappelle l’existence du comité COMPLICE qui réunit les policiers de la Sûreté du Québec et les différents intervenants. On tente d’analyser la situation et surtout, de trouver des solutions , explique le maire.

On a une réflexion globale à faire au Québec, comme on devait le faire au niveau des aînés suite à la pandémie. Michel Angers, maire de Shawinigan

Une présence cruciale sur le terrain

Le maire Jean Lamarche croit que des événements comme ceux de samedi à Québec ne pourront pas être complètement enrayés. Il explique qu’il a espoir cependant d’arriver à éviter l’isolement, éviter toutes les problématiques qui vont être reliées à la désorganisation et à la rupture du lien social en étant plus présent.

Il y a des situations comme celle de Québec qui arrivent. Mais il y en a plusieurs autres qui n'arrivent pas parce qu'on est là , explique le directeur général de l’organisme Point de rue, Philippe Malchelosse. Les sommes annoncées sont une bonne nouvelle, mais elles ne régleront pas tout selon lui.

Devant le nombre croissant de gens en détresse et des situations de plus en plus complexes, il estime que les lois devront être adaptées pour permettre, entre autres, aux policiers d’intervenir lorsque la situation le nécessite. On ne peut pas obliger quelqu'un, contraindre quelqu'un à recevoir des soins contre son gré , précise Philippe Malchelosse.

La santé mentale en chiffres 16 000 personnes attendent entre 6 et 24 mois pour recevoir de l’aide. La ligne Info-sociale reçoit jusqu'à 10 000 appels par semaine.

D'après les informations de Marie-Ève Trudel