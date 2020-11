Plus de deux heures d'attente dans une ambulance à l’urgence de Campbellton

Ce n'est pas la première fois, qu'une telle situation se produit : des délais similaires avaient été dénoncés au printemps, juste avant la pandémie.

La semaine dernière, des ambulanciers du secteur étaient revenus à la charge, décriant le fait que des patients pouvaient demeurer coincés de longues heures étendues dans leur ambulance avant que les services d’urgence de l’hôpital les prennent en charge.

Le scénario s’est répété dimanche. Réjeanne Robichaud, de Pointe-à-la-Garde, a découvert son fils étendu sur le sol avec des douleurs à la poitrine. La dame a demandé à ce que son fils soit transporté à l’hôpital de Maria, mais les ambulanciers ont suivi la directive du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) selon laquelle les patients du secteur doivent être transportés à l’hôpital de Campbellton.

Un peu plus tard, la dame a tenté de prendre des nouvelles de son fils. J’ai dit : "c’est pour Marc-André Robichaud, il est entré en ambulance vers 5 h , raconte Mme Robichaud. On m’a répondu : "il n’a pas de Marc-André Robichaud ici." Ne me dites pas qu’il est encore dans l’ambulance!

D’après Réjeanne Robichaud, son fils a été plus de deux heures étendu dans l’ambulance avant de voir un médecin.

Marc-André Robichaud a appris qu'il ne souffrait de rien de bien grave. Il ajoute cependant qu’on ne lui a pas donné accès à une toilette. Ils m'ont amené un pot pour uriner, c'est tout , raconte-t-il.

Le député péquiste de Bonaventure, Sylvain Roy, s’interroge sur la pertinence de rediriger des patients de la Gaspésie vers le Nouveau-Brunswick.

Je ne comprends absolument pas pourquoi l'hôpital de Maria ne veut pas accueillir ces gens. On les renvoie à Campbellton pour les laisser traîner dans une ambulance. L'ambulance devient le prolongement de l'urgence de Campbellton , observe le député.

Le réseau Santé Vitalité du Nouveau-Brunswick expliquait la semaine dernière que la pandémie et le manque de personnel sont à l’origine de ces longs délais d'attente.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie indique pour sa part qu’il ne commentera pas les cas particuliers.

D'après le reportage de Pierre Cotton