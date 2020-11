Le Manitoba s’apprête à lever un obstacle à l'embauche des diplômés étrangers

La Loi sur les pratiques d’inscription équitables dans les professions réglementées a été adoptée 2009. Elle permet aux professions réglementées de s’occuper des processus de demande et d’inscription des personnes formées à l’étranger.

Les amendements proposés contribueront à accélérer les processus de reconnaissance des titres de compétences des candidats formés à l’étranger dans les professions réglementées, a indiqué Ralph Eilchler.

De nombreux nouveaux arrivants au Manitoba sont très instruits et possèdent des compétences et une expérience recherchées, et nous voulons les aider afin qu'ils puissent exercer leur profession plus rapidement après leur arrivée au Manitoba et contribuer à la croissance de notre économie.

Ralph Eichler, ministre du Développement économique et de la Formation professionnelle