Hausse constante des interventions au SPS concernant la santé mentale

D’après le rapport annuel du SPS, 1716 rapports de police liés à la santé mentale ou à une tentative de suicide ont été ouverts en 2019. En 2018, 1578 dossiers similaires avaient été traités par le corps de police sherbrookois. Cela représente une hausse de 8,7%.

Depuis l’année 2015, l’augmentation totale des interventions concernant la santé mentale a augmenté de 65%, indique Philippe Paultre, chef de section données et projets spéciaux du SPS.

On est toujours en augmentation depuis plusieurs années. Par contre, on voit que la vitesse d’augmentation semble diminuer , souligne Philippe Paultre.

Une situation qui préoccupe Danny McConnell, directeur du Service de police de Sherbrooke. Selon lui, la problématique de la santé mentale est omniprésente sur le territoire de Sherbrooke.

Il accueille d’ailleurs très positivement l’annonce du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, d’injecter une enveloppe de 100 millions de dollars dédiés aux services en santé mentale.

On est environ 30 heures par jour à répondre à ce genre d’appels-là et on a besoin d’aide pour le faire. On a besoin d’aide pour une tâche qui ne nous appartient pas et qui nous éloigne de notre mission première policière.

Danny McConnell, directeur du Service de police de Sherbrooke