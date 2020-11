Plus de stress et de détresse anticipés en zone rouge

Alors que la région vient de connaître sa pire journée lundi avec 105 nouveaux cas de COVID-19 , le contexte difficile et l'incertitude font augmenter la détresse de certains Saguenéens et Jeannois.

Un début de novembre gris... en zone rouge. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean doit désormais se soumettre à des règles restrictives pour freiner la propagation du coronavirus. Ainsi, les bars et les salles à manger des restaurants sont dorénavant fermés, les rassemblements privés sont interdits et les élèves de plus de 10 ans doivent maintenant porter le masque en tout temps en classe. Ces mesures s'ajoutent à l'arrivée du mois de novembre, ce qui fait craindre des impacts négatifs pour plusieurs.

Au centre de rétablissement Le Renfort d'Alma, qui soutient les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale, on observe une modification de la clientèle.

La COVID ça crée de l'isolement. Il y a des gens qui habitent seuls qui se retrouvent complètement isolés. Il y a des gens qui doivent faire du télétravail aussi. Les contacts humains, ça fait partie d'un bon équilibre de santé mentale. Donc on a des gens qui sont plus en crise situationnelle qui se sont ajoutés à la clientèle , a raconté Cynthia Tardif, directrice générale du centre de rétablissement Le Renfort, à Alma.

Cynthia Tardif est la directrice générale du centre de rétablissement Le Renfort, à Alma. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Dans les différents centres de prévention du suicide de la province, le volume d'appels a bondi en moyenne d'environ 20 pour cent dans les dernières semaines.

La superviseure à l'intervention collective et aux communication du centre de Chicoutimi, Mélanie Lapierre, a constaté cette augmentation. On peut se dire plus d'appels plus de détresse, oui, mais en même temps, ça veut dire qu'ils utilisent les services, qu'ils demandent de l'aide , a-t-elle indiqué.

Réduire les contacts

La hausse du nombre de cas et la transmission communautaire ont poussé la santé publique à faire passer la région en rouge. Ici, les gens ont 8 à 10 contacts par jour. Il faut réduire la moyenne, a souligné le directeur régional de la santé publique, Donald Aubin. C'est certain que si on était capable de revenir à notre 3-4 qu'on avait au printemps, ce serait merveilleux.

D'après un reportage de Mireille Chayer