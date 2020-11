Santé mentale : « quand le premier répondant est mal équipé, ça commence mal »

Dimanche, le maire de Québec, Régis Labeaume, a soutenu en conférence de presse que les enjeux de santé mentale étaient devenus les plus grands problèmes de sécurité dans les grandes villes canadiennes pour les prochaines décennies .

En entrevue au Téléjournal lundi, le maire de Gatineau et président du caucus des grandes villes de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Maxime Pedneaud-Jobin, a dit partager les craintes de Régis Labeaume à ce sujet. Je dirais que tous les maires les partagent dans les grandes villes , a-t-il affirmé.

C’est un enjeu de plus en plus important, qui occupe beaucoup nos policiers, et auquel on doit s’attaquer rapidement parce que ce ne sont pas les policiers les meilleurs intervenants. Ils agissent présentement comme premiers répondants en santé mentale, mais ils ne sont pas formés pour ça , a-t-il indiqué.

Dans les grandes villes au Québec, de 25 à 75 % des appels aux services d’urgence ont un lien avec la santé mentale.

Des patrouilles mixtes doublement gagnantes

L’enveloppe annoncée lundi par Québec prévoit notamment 19 millions de dollars pour procéder à l’embauche de 385 éclaireurs, c’est-à-dire des travailleurs sociaux, des travailleurs de rues et des psychologues, qui travailleront aux côtés des policiers afin de faire de la prévention.

Un projet pilote de ce type existe déjà à Saint-Jérôme. Nous avons trois travailleurs sociaux qui travaillent avec nos policiers [...] et il semblerait qu’à première vue, ça va vraiment très bien. Ça nous permet d’avoir des interventions beaucoup mieux ciblées , a fait savoir le maire Stéphane Maher, qui estime que l’argent octroyé par Québec pourrait permettre d’assurer la pérennité de ce programme au-delà du 31 mars prochain.

On fait ça à Gatineau , a également indiqué M. Pedneaud-Jobin, mais seulement pour environ 20 % des interventions où il y a un enjeu de santé mentale. Si on augmentait ce pourcentage-là, ce serait aussi une réponse au problème, croit-il.

[Présentement, à Gatineau], 80 % des interventions liées à la santé mentale se font par des policiers qui ont juste un petit bout de la formation. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau et président du caucus des grandes villes de l’UMQ

M. Pedneaud-Jobin souligne par ailleurs que dans les deux tiers de ces interventions où les policiers sont accompagnés par des travailleurs sociaux, les agents peuvent être rapidement libérés pour aller faire de la gendarmerie . On gagne de deux façons : nos policiers font de la police, ce pour quoi ils sont formés, et le citoyen est mieux pris en charge.

C'est le genre d'investissement qui est très payant pour une société. D'abord et avant tout parce qu'on aide le monde pour vrai, mais aussi parce que nos intervenants sont chacun à leur place , ajoute-t-il.

De l'argent frais pour un vieux problème

Au-delà de l'embauche d'éclaireurs, la part du lion de l'enveloppe octroyée par Québec (35 M $) ira à l'achat de services dans le secteur privé, appelé en renfort pour combler le manque de ressources dans le système public.

L’accès à la psychothérapie est un vieux problème au Québec. Présentement, 16 000 personnes sont en attente de pouvoir consulter un professionnel du système public. Ceux-ci ne fournissent pas à la demande.

Au moment de faire l'annonce de son investissement – qui était prévu dans la mise à jour économique le 12 novembre, mais qui a été devancé –, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a indiqué qu'il espérait que cette enveloppe non récurrente puisse couper de façon très significative, si ce n'est pas éliminer la liste d'attente d'ici mars 2022.

L’Association des médecins psychiatres, qui salue l’annonce, se demande toutefois où l'on pourra trouver les thérapeutes pour prendre en charge ces milliers de patients. Je ne sais pas s’il y a la capacité, même dans le privé, […] pour prendre un grand nombre de nos patients , a évoqué, pour sa part, le Dr Olivier Farmer, psychiatre à l’hôpital Notre-Dame.

Avec les informations de Davide Gentile