Un lendemain de tempête en Abitibi-Témiscamingue différent pour tout le monde

La forte tempête qui s’est abattue sur l’Abitibi-Témiscamingue dimanche soir a eu des conséquences importantes un peu partout dans la région. À Rouyn-Noranda, des abris d’auto ont été emportés par le vent et un arbre de forte taille s’est effondré sur un immeuble à logements. À cela s’ajoutent près de 54 000 foyers privés d’électricité, au plus fort de la tempête.

Alors que plusieurs citoyens n’ont pu que subir les conséquences de ces conditions difficiles, d’autres sont parvenus à mettre en place des solutions pour s’y adapter.

Le propriétaire de l’épicerie Provigo dans le secteur Évain de Rouyn-Noranda, Nicolas Pichette, fait partie de ceux qui ont dû s’adapter à la panne d’électricité.

On a dû mettre en place le plan d’urgence. L’idée, c’est de le faire avant que la panne devienne une panne de courant totale. Pour les fruits et légumes et les viandes, on ferme les rideaux. Tout de suite après, ce qu’on fait, c’est qu’on met des morceaux de glace à tous les trois pieds, à la grandeur des réfrigérateurs , explique-t-il.

La viande en épicerie a été maintenue à une température froide malgré la panne, rapporte le propriétaire de l'épicerie Provigo à Évain. Photo : Radio-Canada

Dans les autres sections de produits périssables, M. Pichette explique qu’une autre méthode est en place pour garder les produits frais.

Pour la charcuterie, la boulangerie et les produits laitiers, on installe des plastiques avec du gros tape, c’est hermétique et ça conserve notre froid. Ça peut durer de 6 à 8 heures, sans altérer le produit ou baisser la température , assure-t-il.

Si, malgré tous les efforts déployés, certains aliments se retrouvent altérés en raison de la panne, ceux étant encore propres à la consommation sont rapidement remis à la Ressourcerie Bernard-Hamel afin d’être cuisinés.

Des réalités différentes

Également dans le secteur Évain, un citoyen rencontré en fin d’avant-midi, sans électricité depuis près de 15 heures, affirme que le réveil a été moins confortable qu’à l‘habitude.

Au début, ce n’était pas si pire, mais hier soir, il commençait vraiment à faire froid. Puis ce matin, il faisait 11 C dans la maison, ça commence à être frisquet! lance-t-il.

En attendant le retour du courant, le père de famille affirme avoir trouvé des solutions pour assurer le bien-être de sa famille et l’intégrité de son domicile.

Certaines personnes ont allumé des feux dans leur foyer pour se réchauffer. Photo : iStock

On a envoyé la petite chez une amie qui a le chauffage au bois. J’essaie de passer le temps en espérant que ça revienne, d’empêcher que l’eau gèle dans la maison. Je n’avais rien en fait, ça m’a comme pris de court. Je n’avais pas de chauffage au bois, au propane ou à l’huile, alors je laisse couler l’eau un petit peu pour être sûr que les tuyaux ne gèlent pas. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne! , soutient-il.

Une jeune fille rencontrée avec son père quelques rues plus loin se réjouissait pour sa part des répercussions de la panne de courant prolongée.

Moi, je suis contente que l’école soit fermée parce que moi je ne trouve pas ça cool l’école. Aujourd’hui, je vais pouvoir aller dehors et écouter des vidéos. Je pensais que l’école serait ouverte cet après-midi, mais finalement non, alors je suis contente!

Dans le secteur Noranda, un homme rencontré tout près d’une maison où l’abri d'auto démontable s’était envolé affirme avoir fait le nécessaire pour éviter cet incident.

Je mets beaucoup de briques par terre parce que c’est sur l’asphalte, alors je mets des briques en dedans et en dehors. Je mets aussi des sangles, que j’attache à mes bordures. J’ai aussi un morceau de chemin de fer de 150 livres auquel j’attache l’abri. Ça a passé le premier test de l’hiver! , affirme le Rouynorandien.

L’homme affirme que malgré une interruption de courant de près de 8 heures, la baisse de température n’a pas été perceptible dans son domicile.