La finale des Francouvertes diffusée en ligne lundi soir

En raison de la pandémie, la finale du concours qui fait découvrir chaque année des artistes de la scène musicale francophone sera entièrement virtuelle cette année. Une diffusion payante sera accessible à partir de 19 h 30. La remise des prix, qui aura lieu à 23 h, sera par la suite diffusée gratuitement sur la page Facebook du concours.

Joignez-vous à nous pour la remise de nombreux prix parmi les finalistes 🏅, l'annonce du récipiendaire du Prix du public... Publié par Les Francouvertes sur Lundi 2 novembre 2020

Fait remarquable : les trois finalistes sont originaires de la ville de Québec. Questionnée sur l’existence d’un son Québec et sur l’effervescence artistique qui anime la ville, Ariane Roy a avancé l’hypothèse d’une communauté tissée serrée.

Je pense qu’à Québec il se passe quelque chose de l’fun, qu’il y a une communauté artistique multidisciplinaire qui est vraiment intéressante. Je suis contente que ça soit reconnu depuis quelques années. Ariane Roy, finaliste aux 24es Francouvertes

L'auteure-compositrice-interprète souligne qu’il y a beaucoup d’entraide entre les artistes. Il n’y aura d’ailleurs pas de rivalité avec ses collègues de Québec lundi soir sur les planches du Cabaret Lion d’Or. Je nous vois plus comme un team. On arrive ensemble, et on est fiers d’avoir une finale de Québec.

La personne qui sortira gagnante du concours musical se verra remettre un prix de 10 000 $.

Pour les personnes intéressées à participer aux 25es Francouvertes, la période d’inscription a été prolongée jusqu’au 15 novembre.

Avec les informations d'Eugénie Lépine-Blondeau