Les Jeux de l'Acadie devraient avoir lieu malgré la pandémie

La Société des Jeux de l'Acadie (SJA) a bien l'intention de présenter son événement phare en juin 2021, malgré la pandémie. La 41e finale doit avoir lieu à Saint-Jean et à Quispamsis, au Nouveau-Brunswick. Mais, l'incertitude entourant la pandémie de COVID-19 force tout le monde à repenser la façon de présenter les Jeux, en toute sécurité.

Yves Arsenault tente de garder le moral. Le président de la SJASociété des Jeux de l'Acadie est associé aux Jeux de l'Acadie depuis 16 ans, à divers niveaux.

Yves Arsenault, président de la Société des Jeux de l’Acadie Photo : Société des Jeux de l'Acadie

Si on m'avait dit, il y a trois ans, quand j'ai été élu à la présidence, que j'aurais peut-être à annuler des finales des Jeux de l'Acadie, j'aurais répondu que c'était impossible , raconte-t-il.

Les restrictions sanitaires imposées dans les quatre provinces ont empêché la tenue des Jeux en 2020. Et pour la prochaine édition, la situation ne semble pas prometteuse pour la présentation d'un événement qui attire plus de 2000 participants et bénévoles.

Les Jeux attirent des jeunes âgés de 11 à 17 ans dans plusieurs sports et disciplines artistiques. Photo : Radio-Canada

Avec les restrictions actuelles, c'est ce qui est le plus difficile à faire : le rassemblement de plusieurs milliers de personnes en un endroit. Yves Arsenault, président de la Société des Jeux de l'Acadie

Même si les Jeux de 2021 n'ont lieu que dans huit mois, le temps presse. On a soulevé l'idée à fin septembre , explique le président du Comité organisateur de la Finale des Jeux de l'Acadie ( COFJAComité organisateur de la Finale des Jeux de l'Acadie ) de Saint-Jean et Quispamsis, Michel Côté.

Michel Côté est président du comité organisateur des Jeux à Saint-Jean et à Quispamsis. Il a suivi de près l'organisation de la Finale de 2019 dans la région de Grand-Sault. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

On doit commander de la nourriture pour une valeur de 200 000 $ , donne-t-il en exemple. Ce n'est pas une décision qui se prend à la dernière minute. Donc, le plus tôt serait le mieux.

Transport, alimentation, vestiaires, hébergement: autant de dossiers à prévoir lors d'une finale. Photo : Radio-Canada / Mathieu Massé

Michel Côté aimerait que les Jeux soient reportés à nouveau d'un an. Mais, ça aurait un effet domino sur Memramcook, qui doit accueillir les compétitions en 2022, et sur Bouctouche, en 2023.

Il faut s'assurer de l'accessibilité des écoles , cite en exemple M. Arsenault. Et il y a aussi la question de la disponibilité des bénévoles.

Le soccer est l'un des sports qui est présenté aux Jeux. Photo : Radio-Canada

Faire preuve d'originalité

D'ici la prise d'une décision, on travaille à une alternative.

Si jamais nous ne sommes pas en mesure de présenter une finale habituelle, on va voir à d'autres options pour voir ce que la SJASociété des Jeux de l'Acadie peut faire pour organiser une compétition quelconque, peu importe, le format , promet M. Arsenault.

La Voix des groupes est une compétition qui s'inscrit dans le volet culturel des Jeux de l'Acadie. Photo : Radio-Canada

Il pourrait y avoir des Jeux régionaux ou des compétitions décentralisées, sur plusieurs semaines : le tournoi de soccer à Bathurst, le vélo de montagne à Dieppe, etc.

Si jamais une zone passe à la phase orange , dit-il, ça n'affectera pas le reste de la programmation.

Les jeunes de Terre-Neuve-et-Labrador sont un peu plus nombreux chaque année. Une finale centralisée permet à tous ces participants de fraterniser et de découvrir l'Acadie. Photo : Radio-Canada

La SJASociété des Jeux de l'Acadie a déjà rencontré des responsables de la Santé publique du Nouveau-Brunswick pour évaluer les possibilités.

Comment on peut faire vivre une compétition atlantique, tout en respectant les consignes, tout en gardant cette idée-là de premier contact avec la culture acadienne ?

Geneviève Lalonde, coureuse olympique, avec la mascotte des Jeux de l'Acadie, Acajoux. Les Jeux ont lancé la carrière d'athlètes comme Lalonde qui a couru en 2002 et en 2003. Photo : Radio-Canada / Pierre Richard

On ne contrôle pas le virus.

Même si c'est le COFJAComité organisateur de la Finale des Jeux de l'Acadie de Saint-Jean et Quispamsis qui suggère un report, la décision finale sera difficile à encaisser.

Sur le moral, ce ne sera pas facile de tenir notre monde, raconte Michel Côté. On a formé notre comité pour amener les jeux à Saint-Jean et à Quispamsis en 2017. Des bénévoles sont parties, d'autres sont arrivés.

Le logo des Jeux de Saint-Jean et Quispamsis. L'événement doit avoir lieu en juin 2021. Photo : Société des Jeux de l'Acadie

L'an passé, presque 80 % du travail était accompli et le financement était presque complété.

Il est conscient des efforts investis pour organiser la finale des Jeux. C'est un événement prestigieux qui relève la fierté d'une communauté. Mais, M. Côté ne veut pas revivre la déception d'avoir commencé son devoir sans pouvoir le terminer.

Une décision sera prise d'ici la fin de l'année 2020.