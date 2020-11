Un financement récurrent en santé mentale réclamé par les organismes de l'Est-du-Québec

L'annonce d'un investissement de 100 millions de dollars en santé mentale de la part de Québec est, somme toute, bien accueillie dans l’Est-du-Québec. Par contre, on estime que cette aide reste insuffisante puisqu'elle n'est pas récurrente et qu'il est essentiel de se pencher plus largement sur l’encadrement de la santé mentale dans la province.

Selon ces organismes, cette enveloppe ne permettra pas, par exemple, d'engager davantage de personnel à long terme.

À ce sujet, le ministre délégué Lionel Carmant a annoncé qu'il comptait recruter 380 sentinelles aux quatre coins du Québec pour intervenir auprès des personnes vulnérables.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Même si elle salue cet appui, la responsable de l'Accueil Blanche Goulet à Gaspé, Pauline Curadeau, dit craindre que des organismes communautaires comme le sien perdent beaucoup d'employés au profit du système de santé publique.

Elle cite en exemple ses difficultés à recruter un nouvel employé depuis le mois d'août.

On a un travailleur social qui est parti en congé de parentalité. Puis, il fallait pourvoir le poste, mais comme on n’a trouvé personne, ce sont les autres employés qui font des heures supplémentaires. On continue d’essayer de recruter, mais on n’a personne qui a appliqué , soutient-elle.

Les organismes demandent à être mieux consultés

La coordonnatrice du Groupe régional de défense des droits en santé mentale au Bas-Saint-Laurent (PLAIDD-BF), Caroline Cimon-Dick, estime que le ministère devrait consulter davantage les organismes communautaires et les personnes atteintes de problèmes de santé mentale pour savoir comment ces investissements pourraient être utilisés de manière adéquate dans chacune des régions.

C'est sûr que l'accès à un professionnel de la santé était déjà problématique avant la pandémie. Nous, c'est ce qu'on dénonce depuis plusieurs années : une structure organisationnelle qui doit être regardée. Caroline Cimon-Dick, coordonnatrice du Groupe régional de défense des droits en santé mentale au Bas-Saint-Laurent

La coordonnatrice du Centre de prévention du suicide du KRTB, Hélène Lévesque, estime elle aussi que les organismes devraient être consultés davantage par Québec.

D’autant plus qu’on a l’expertise. On a des gens ici qui ont 10 à 15 ans d’expérience en matière de prévention du suicide et au niveau de la santé mentale parce que ça a un lien direct. Donc, je pense que le communautaire a une belle expertise, puis il faut justement l’utiliser , soutient-elle.

Un débat national sur la santé mentale réclamé

La psychiatre Manon Charbonneau, qui pratique sur la Côte-Nord, est en accord avec le maire de Québec, Régis Labeaume, qui réclame un débat national sur la santé mentale.

Selon elle, les événements survenus pendant la nuit de l'Halloween à Québec mettent en lumière les besoins pour un meilleur financement en santé mentale.

Il faut se dire : qu'est-ce qu'on doit faire dans nos politiques publiques pour aider et diminuer cette discrimination? Si on regarde juste au niveau du financement, depuis longtemps, la santé mentale est le parent pauvre , dénonce-t-elle.

Manon Charbonneau estime que les problèmes de santé mentale représentent davantage un enjeu de santé publique que de sécurité publique.

Elle avance que la solution ne passe pas que par un financement accru en prévention et dans les services d’aide aux personnes qui en ressentent le besoin.

On pourrait faire l'éducation dans nos écoles sur la santé mentale, le bien-être mental, les maladies mentales. On peut faire de la prévention, en faisant ça. On peut faire en sorte que les gens vont consulter, n'auront pas peur de consulter , conclut la psychiatre.

D’après les informations de Jennifer Boudreau, Patrick Bergeron, Sylvie Aubut et de Marc-Antoine Mageau