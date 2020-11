COVID-19: le bilan s'alourdit en Outaouais et dans l'est ontarien

La COVID-19 a fait une nouvelle victime en Outaouais et trois dans l'est-ontarien, lundi.

Ce 46e décès en Outaouais depuis le mois de mars survient au terme d’une fin de semaine tragique, pendant laquelle le virus a fait cinq nouvelles victimes.

Les autorités de la santé rapportent 23 nouveaux cas, lundi. À l’heure actuelle, l’Outaouais compte 257 cas actifs, dont 34 patients traités à l’Hôpital de Hull. Deux se trouvent aux soins intensifs.

Dans l'est ontarien:

Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) rapporte trois nouveaux décès à la Résidence Prescott et Russel. Il y a maintenant 23 cas actifs chez les résidents de la résidence et 21 chez les employés.

Il y a eu 12 morts chez les résidents de l'établissement de soins de longue durée depuis le 9 octobre dernier.

Ottawa:

Du côté d’Ottawa, on compte 65 nouvelles transmissions et 750 cas actifs lundi. De ce nombre, 51 personnes sont hospitalisées et 4 reçoivent des soins intensifs. Aucun nouveau décès n’a été recensé.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu 2537 cas en Outaouais, 633 dans l'est ontarien et 7197 à Ottawa.