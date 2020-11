Vancouver 2030 : un rêve olympique réaliste?

Selon elle, ces Jeux olympiques permettraient de donner un second souffle économique à la ville et à la province après le succès qu’ont eu les Jeux olympiques de 2010. Une telle demande ferait donc partie du plan de relance économique post-pandémie.

La relance économique, c’est une chose sur laquelle le conseil municipal travaille depuis longtemps et si les Olympiques sont un moyen pour y parvenir, je ne veux pas qu’on laisse passer cette occasion , dit Melissa De Genova.

La motion de la conseillère municipale mentionne un rapport de la firme PricewaterhouseCoopers, selon lequel la préparation pour les Jeux d’hiver de 2010 a mené à la création de plus de 20 000 emplois et généré entre 70,2 et 91,9 millions de dollars en taxes fédérales ainsi que près de 1 milliard de dollars en PIB.

Une solution tout indiquée

Selon l’ancien athlète et cofondateur de B2dix, une fondation qui vient en aide aux athlètes olympiques, Dominick Gauthier, les démarches de la conseillère municipale sont une très bonne nouvelle.

Si on parle de pérennité des Jeux olympiques et d’essayer de réutiliser ce qu’on a pour arrêter de construire des installations qui ne servent à rien, la solution — non seulement pour le Canada, mais aussi pour la famille olympique — est ici, à Vancouver et à Whistler , affirme-t-il.

Ici, la très grande majorité des installations sont encore présentes et toujours utilisées, dit-il, ce qui réduirait grandement les coûts de ces Jeux olympiques désirés.

Accueillir les Jeux olympiques une seconde fois permettrait également à la Ville de faire d'une pierre deux coups et de résoudre une partie de son problème de logements abordables, croit Dominick Gauthier, puisque Vancouver devra se doter d’un village pour les athlètes et d’un village pour les médias.

Si l’on ne construit pas des condos de luxe comme on l’a fait en 2010, mais que l’on construit plutôt des logements qui pourraient ensuite être convertis en logements abordables pour la société, on vient de sauver un problème , dit-il.

Un référendum sur la question

La motion déposée par Melissa De Genova ne spécifie pas les coûts estimés afin de déposer la candidature de la ville pour les Jeux olympiques de 2030. Si elle est acceptée, toutefois, la Ville cherchera à créer un partenariat avec les gouvernements provincial et fédéral et leur demandera une aide financière.

Ensuite, un référendum serait mené pour connaître l’opinion des Vancouvérois sur la question.

Le comité olympique annoncera la ville hôte des Jeux de 2030 en 2023.

Avec des informations de Jon Hernandez