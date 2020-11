Outaouais: un retour en zone orange serait imprudent selon des professionnels de la santé

L’épuisement se fait ressentir au sein du personnel de l’Hôpital de Gatineau, note Caroline Dufour, assistante infirmière-chef à l’urgence de l’établissement en entrevue à Radio-Canada.

En raison des protocoles, prodiguer des soins demande aux infirmières deux à trois fois plus de temps qu’auparavant dit-elle. Mais le nombre de personnes hospitalisées, lui, ne diminue pas.

Je comprends le maire de vouloir retourner en zone orange. Comme personne, j’ai envie de retourner en zone orange. Mais comme infirmière, je ne peux pas conseiller aux gens que ce serait une bonne chose. Caroline Dufour, assistante infirmière-chef à l’urgence de l’Hôpital de Gatineau

Le manque de personnel se fait déjà sentir depuis longtemps, ajoute Caroline Dufour, mais la pandémie l’a exacerbé. Vendredi, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a réaffecté du personnel de quatre départements, notamment du bloc opératoire, vers des services liés à la COVID-19.

Caroline Dufour craint qu’un retour en zone orange ne se retourne contre la population et la prive d’autres types de soins, comme ce fut le cas pendant quelques jours en septembre, lorsque le manque de personnel a causé un bris de service aux soins intensifs à l’Hôpital de Gatineau.

« Je pense qu’il faut se donner un autre mois pour voir ce que [les mesures] donnent et pour voir ce qu’on peut faire au niveau des hôpitaux pour essayer de diminuer l’impact que ça a sur nous, sinon on va avoir plus de soignants qui vont se blesser, plus de surmenages et plus d’abandons de la profession », prévient-elle.

Éviter l'engorgement

En Outaouais, la première vague de COVID-19 a frappé un système déjà précaire et insuffisant vis-à-vis des besoins de la population, signale le président du président du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais, Patrick Guay, en entrevue avec Radio-Canada. Avant même la pandémie, notamment, la pénurie de personnel a forcéla fermeture du département d’obstétrique de l’hôpital de Shawville. Et c’est encore fermé , rappelle-t-il.

Au printemps, le centre désigné COVID-19 du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) pouvait accueillir jusqu’à 11 ou 12 patients hospitalisés lors des journées les plus achalandées. On en soigne maintenant une trentaine lors des pics, note Patrick Guay.

Maintenir la région en zone rouge aidera à prévenir de mauvaises surprises, constate-t-il. C’est sûr et certain que si demain matin, il y a 15 ou 20 nouveaux cas d’hospitalisation avec la COVID, on n’aura pas les professionnels pour ces besoins-là.

Un autre facteur dont il faut tenir compte: la situation frontalière de l’Outaouais, souligne le docteur Marcel Guilbault, président de l’Association des médecins omnipraticiens de l’ouest du Québec (AMOOQ). On risquerait d’avoir de la visite de gens d’Ottawa qui pourraient augmenter notre nombre de cas en Outaouais , s’inquiète-t-il.

Dr Guilbault appelle à rester courageux pour les prochains mois. Les vaccins qui s’en viennent semblent bien fonctionner. Les résultats semblent positifs. Il faut garder en tête qu’on aura, si pas un Noël sans virus, un été sans COVID. Il ne faut pas lâcher. L’hiver va être primordial: il faut que tout le monde respecte les mesures sanitaires pour qu’on passe à travers tous ensemble.

Avec les informations d'Estelle Côté-Sroka