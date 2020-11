Les écoles se préparent à l'enseignement en zone rouge

Les enseignants et le personnel des écoles primaires devront, dès mercredi, porter un masque de procédure en tout temps. Le port du masque sera obligatoire pour les étudiants du niveau secondaire à l'intérieur des bâtiments scolaires et sur les terrains des écoles.

Les élèves de troisième secondaire et plus fréquenteront les écoles une journée sur deux.

La Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay espère une collaboration des parents, qui le pourront, quant au transport scolaire et au service de garde.

Si les parents sont en mesure, selon leur situation, d’assurer le transport de leurs jeunes vers l’école et au retour de l’école, bien sûr, on leur demande de le faire. Dans le transport scolaire, c’est plus difficile pour les chauffeurs de faire respecter les mesures sanitaires. Ça apporte des complications au niveau de l’organisation des services de garde. Alors, on demanderait aux parents, si possible, selon leur situation, d’utiliser le service de garde seulement lorsque c’est vraiment requis, en fait, en dernier recours surtout lors des journées pédagogiques , mentionne la conseillère en communication du Centre de services scolaire des-Rives-du-Saguenay, Claudie Fortin.

Pas de cours pour la semaine au Cégep de Jonquière

Les cours sont suspendus, cette semaine, au Cégep de Jonquière afin de mettre en place les changements découlant du passage vers la zone rouge. En revanche, les stages sont maintenus.

Contrairement aux autres établissement d’enseignement collégiaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Cégep de Jonquière avait misé sur les cours en présentiel. En plus des activités en laboratoire et des stages, la moitié de la formation théorique était donnée en classe.

De notre côté, on se souvient que depuis le début de la session, on avait quand même passablement de cours en présentiel. Ça demande une certaine adaptation des plans de cours pour permettre que ces cours-là puissent être maintenant donnés à distance. Donc, c’est pour donner le temps à tout le monde, aux enseignants, mais aussi aux étudiants de se préparer à passer en mode virtuel pour, maintenant, la majorité de leurs cours , explique la coordonnatrice des communications au Cégep de Jonquière, Sabrina Potvin.

Les modalités entourant la reprise de cette semaine de transition ne sont pas encore connues.

Selon des informations de Jean-François Coulombe