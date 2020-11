La Villa des Sables à Jonquière touchée par 47 cas de COVID-19

C'est ce que révèle la mise à jour quotidienne du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Il s'agit d'une éclosion qui s'est déclarée la semaine dernière, mais elle ne faisait pas partie des principaux foyers d'éclosion donc n'apparaissait pas sur le tableau, et comme la mise à jour n'est pas faite pendant la fin de semaine, nous avons effectivement un nombre important aujourd'hui , a indiqué par communiqué Romane Le Gallou, porte-parole du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Une campagne de dépistage massif avait eu lieu la semaine dernière. Le complexe compte 220 résidents.

Comme il s'agit d'une résidence privée, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ne peut préciser la répartition du nombre de résidents et de membres du personnel qui sont infectés. La résidence fait l'objet d'une surveillance accrue et les mesures de sécurité ont été rehaussées.

Une autre RPArésidence privée pour aînés de Jonquière, la Villa Au coeur des saisons, affiche un total de 26 cas de COVID-19.

Un total de 58 cas de COVID-19 s'est ajouté dans le réseau local de services de Jonquière au cours de la fin de semaine.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a atteint un sommet quotidien avec 105 nouveaux cas lundi.