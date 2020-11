Une médaille d’argent et un casse-tête pour Antoine Valois-Fortier

Ses performances et celles des autres athlètes de l’équipe canadienne en Hongrie, il y a un peu plus d’une semaine, ont agréablement surpris Valois-Fortier. Il se rendait en Europe sans objectif en tête, simplement désireux de mesurer son niveau après une si longue période d’inactivité.

Ça montre qu’on a bien géré ça en équipe et que les méthodes qu’on a trouvées pour maintenir la forme ont fonctionné , se réjouit l’athlète de 30 ans.

Tombeur de quatre adversaires classés parmi les 22 meilleurs au monde, ce dernier a repris exactement là où il avait laissé avant le début de la pandémie de COVID-19.

Je suis très rassuré et très motivé aussi. La compétition m’a permis d’identifier des trucs sur lesquels je veux travailler durant les prochains mois pour arriver prêt aux olympiques , explique celui qui pointe au 4e rang mondial.

En quarantaine avant les championnats panaméricains

Mais les célébrations ont été de courte durée, la semaine dernière. Alors que l’équipe canadienne devait demeurer en Europe pour s’entraîner quelques semaines avant de se rendre au Mexique pour les championnats panaméricains, les athlètes ont plutôt dû rentrer au pays.

Antoine Valois-Fortier (à gauche) est monté sur son sixième podium en grand chelem, en Hongrie. Photo : Courtoisie/Judo Canada

Avec les dernières restrictions et la situation de la pandémie qui se détériore pratiquement de jour en jour, particulièrement en Europe, on a été obligé de revenir plus tôt que prévu explique Antoine Valois-Fortier.

Résultat : les athlètes sont en quarantaine à la maison pour deux semaines alors qu’ils ont une compétition au Mexique, du 20 au 22 novembre, dont les résultats servent à leur qualification olympique.

Objectif Tokyo

Cette préparation pas optimale et la perspective de deux autres semaines de quarantaine en revenant du Mexique ont forcé Valois-Fortier à prendre une décision difficile, ces derniers jours. Il aurait beaucoup aimé prendre part à la compétition, mais il fera l’impasse pour se concentrer sur les Grand Prix du Qatar, en janvier.

Je suis déjà en bonne posture pour les Jeux et je ne me voyais pas faire quatre semaines de quarantaine en cinq semaines. J’ai décidé que ce serait plus sage pour moi de me concentrer sur l’entraînement.

Après le Qatar, en janvier, difficile de dire quelles seront les prochaines compétitions. L’adaptation est le mot d’ordre d'ici à l'été dans les discussions de l’olympien avec son entraîneur Nicolas Gill.