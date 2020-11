À Toronto, des élèves d'immersion française virtuelle perdent des cours en français

Le changement, qui touche certaines classes de 3e et 4e année, est entré en vigueur lundi.

Certains enseignants d’immersion française seront jumelés à un collègue anglophone pour leur permettre d’alterner leurs jours d’enseignement entre deux groupes, explique Manon Gardner, directrice associée du conseil, dans un courriel envoyé à certains parents vendredi.

Radio-Canada a tenté de confirmer le changement auprès du TDSBConseil scolaire public anglais de Toronto , mais n'a pas obtenu de réponse au moment de la publication de cet article.

6000 élèves du primaire sont inscrits à l'école d'immersion française virtuelle du TDSB, selon des données datant du 16 octobre. Photo : getty images/istockphoto / ake1150sb

Au total, 48 classes virtuelles qui étaient toujours en attente d’enseignants francophones y auront maintenant accès un jour sur deux.

Des parents frustrés par la perte d’heures de cours en français

Si certains élèves ont maintenant droit à des cours en français, d’autres perdront la moitié de leurs heures de classes dans la langue. Le TDSBConseil scolaire public anglais de Toronto n’a pas pu répondre aux questions de Radio-Canada ou confirmer le nombre d’élèves touchés par la décision.

Krista Pawley-Hamilton a trois enfants inscrits dans une école du TDSB. Photo : Radio-Canada

Je crois que c'est important que nos enfants aient la chance de poursuivre une éducation dans la langue qu’ils choisissent, soit l’anglais, soit le français , explique Krista Pawley-Hamilton, mère de jumelles qui ont perdu la moitié de leurs heures de cours en français.

Ce n’est pas quelque chose à 50 %. Et je crains que si on essaye de les couper à 50 %, qu’ils ne vont pas avoir la même chance d’avoir les opportunités de travailler et de vivre la vie en français.

Mme Pawley-Hamilton n’a pas été informée du changement par le TDSBConseil scolaire public anglais de Toronto ou la direction d’école. Elle l'a appris lundi, lorsque ses filles se sont présentées à leurs cours sans enseignante.

Jennifer Joynt-Johal croit que la perte d'heures d'éducation en français illustre les iniquités qui existent au sein de l'école virtuelle. Photo : Radio-Canada

Jennifer Joynt-Johal a créé un groupe Facebook pour permettre à 142 parents de se réunir et chercher des réponses ensemble. Elle a appris la situation de la part de l'enseignante qui travaillait avec son enfant. L'enseignante lui annonçait son départ vers un nouveau groupe, vendredi.

Mme Joynt-Johal a envoyé une lettre ouverte au ministère de l’Éducation, au conseil scolaire et à l’Ombudsman provincial, dénonçant entre autres le manque de communication à ce sujet. Elle avait près de 70 signatures lundi.

Les élèves ont finalement réussi à développer des relations avec les enseignants et les élèves dans un environnement virtuel. Nous avons établi des routines, les niveaux d’anxiété ont diminué puisque chaque jour nous apporte un visage familier et une prévisibilité , écrit-elle.

Vous enlevez maintenant cela des enfants et vous créez une situation incroyablement stressante et inéquitable pour nos familles.

Le TDSB Conseil scolaire public anglais de Toronto dit répondre aux exigences provinciales

Dans son courriel envoyé à certains parents vendredi, Mme Gardner affirme que le programme d’immersion française du TDSBConseil scolaire public anglais de Toronto offre plus de 6000 heures de cours en français à ses élèves au long de leur éducation primaire, mais que le ministère de l’Éducation exige 3800 heures complétées pour poursuivre l’école secondaire d’immersion.

Même avec cet ajustement temporaire au modèle de cours pour certaines classes de 3e et 4e année, [l'éducation aux] élèves d’immersion française répondra aux exigences du programme d’ici la fin de la 8e année.

La porte-parole du ministère de l’Éducation n’a pas commenté la situation puisqu’il s’agit d’une décision locale d’un conseil scolaire .

Selon Jamie Thom, vice-président du syndicat des enseignants du primaire de Toronto, la réorganisation des horaires des enseignants et son impact sur les familles touchées sont un autre symptôme du problème plus large auquel nous avons fait face durant les derniers mois .