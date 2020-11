Une vidéo montre Doug Ford envoyant des vœux d'anniversaire à Charles McVety

M. McVety est un pasteur évangélique conservateur accusé d'homophobie et d'islamophobie. Il est à la tête du Canada Christian College. L’opposition accuse le gouvernement de Doug Ford d’avoir donné un passe-droit à ce collège pour lui donner le droit d’octroyer des diplômes et de devenir une université accréditée par la province.

La vidéo, qui avait alors été publiée sur Facebook en 2019, montre le premier ministre Ford envoyant un message d'anniversaire à Charles McVety, qu'il appelle mon ami .

Salut Charles, je suis désolé de ne pas pouvoir venir ce soir mais je veux te souhaiter un bon anniversaire pour tes 60 ans. Quarante ans de service communautaire, 36 ans de service fidèle au Canada Christian College... dit M. Ford dans la vidéo.

Un projet de loi récemment déposé par le gouvernement ontarien permettrait au Canada Christian College d’octroyer des diplômes universitaires en arts et sciences.

Cette initiative a été critiquée en grande partie à cause des liens politiques de M. McVety, de sa position sur l'éducation sexuelle et de ses vues sur le mariage homosexuel.

Doug Ford utilise sa position pour aider son ami Charles McVety à obtenir un traitement spécial pour son université et lui permettre de passer devant tout le monde pour obtenir l'accréditation de l'université. Les antécédents de Charles McVety en matière de haine islamophobe, transphobe et homophobe sont longs et inquiétants , peut-on lire sur le site web du NPD ontarien.

M. McVety était également un fervent opposant aux précédentes réformes libérales du programme d'éducation sexuelle de l'Ontario.

À Queen's Park lundi, l'ancienne première ministre Kathleen Wynne a attaqué le gouvernement pour avoir aidé quelqu'un qui partage de telles opinions.

Le code de conduite du Canada Christian College exige que tout le personnel et les étudiants s'abstiennent de pratiques qui sont condamnées par la Bible , y compris ce que le collège appelle les péchés sexuels , notamment les relations sexuelles avant le mariage, l'adultère, tous les types de fornication et les comportements connexes .

Le collège a demandé à la Commission d'évaluation de la qualité de l'éducation postsecondaire de l'Ontario le droit de changer de nom. Le Canada Christian College désire dorénavant s’appeler le Canada University and School of Graduate Theological Studies et créer de nouveaux programmes.

Le gouvernement de Doug Ford a déclaré qu'il ne promulguerait pas la loi tant que le conseil indépendant n'aurait pas terminé son examen. M. Ford a déclaré aux journalistes lundi que l'examen est en cours.

CBC News a cependant appris la semaine dernière que le Canada Christian College n'a pas encore achevé le processus officiel indépendant d'approbation des programmes de diplôme de l'Ontario.

Le gouvernement Ford a d'autres liens avec McVety

L'équipe de campagne du Parti progressiste-conservateur a choisi M. McVety pour être l'un des rares à assister au premier débat des chefs de file de la campagne électorale de 2018 dans la province. M. McVety était assis avec certains des principaux conseillers de M. Ford lors de l'événement.

Alors que M. Ford s'excuse dans la vidéo de ne pas avoir pu assister à la célébration de son 60e anniversaire, deux membres de son cabinet ont assisté à cet événement, selon les photos publiées par M. McVety sur Facebook, puis supprimées, et obtenues par le NPD.

Le ministre des finances Rod Phillips et le ministre associé de la santé mentale et de la toxicomanie Michael Tibollo sont sur les photos, ainsi que le député de Whitby Lorne Coe. Le campus du Canada Christian College est situé à Whitby.

Le NPD souligne également qu’en 2011 M. McVety a invité le politicien anti-islamique néerlandais Geert Wilders à donner un discours au collège de ce que M. McVety caractérisait comme la menace du jihad démographique .

La semaine dernière, M. McVety n'a pas répondu aux demandes d'interview de CBC News.

J'ai beaucoup d'amis dans les églises et les universités , a déclaré M. Ford mercredi, interrogé au sujet de sa relation avec M. McVety. Il a suivi le processus comme tous les autres collèges, et le processus est indépendant.

Avec les informations de Mike Crawley de CBC News