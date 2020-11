Tragédie de Québec: il faut augmenter les ressources dit le maire de Gatineau

Le maire de Gatineau a réagi, lundi, aux événements tragiques survenus lors de la soirée de l'Halloween dans le Vieux-Québec, où un homme a tué deux personnes et blessé cinq autres lors de violentes attaques à l’arme blanche.

« Des tragédies comme celles-là [... ] il faut qu’on s’assure que ça serve de prétexte pour améliorer les choses sinon c’est encore plus dramatique, c’est encore plus insensé », a commenté le maire Maxime Pedneaud-Jobin.

Ce dernier y voit la preuve d’un manque généralisé de ressources en santé mentale qui devient encore plus criant depuis le début de la pandémie à Gatineau.

Selon la Ville de Gatineau, le Service de police de la Ville de Gatineau ( SPVGService de police de la Ville de Gatineau ) doit répondre en moyenne à plus de 3000 appels par année pour des enjeux de santé mentale. C’est 4 % de tous les appels reçus.

L'équipe UNIC ne suffit pas

La Ville de Gatineau a mis sur pied en 2017 l’équipe UNIC, une unité d’intervention en situation de crise. Il s’agit de patrouilles policières jumelées avec des intervenants du Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais qui permet de répondre à des appels d’assistance en matière de santé mentale. Mais ce n’est qu’une partie de la solution , rappelle le maire.

« Le partenariat avec le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais est positif. L’enjeu, c’est qu’on traite 20 % des cas [qui nécessitent une intervention en santé mentale] de cette façon-là. Il y a 80 % des interventions qui impliquent une personne avec des problèmes de santé mentale qui ont été gérés uniquement par les policiers. Et c’est ça qu'il faut changer. C’est là où des investissements plus importants par les équipes du réseau de la santé pourraient nous aider », dit-il.

La maire de Gatineau déplore le fait que les policiers sont trop souvent appelés à être les premiers répondants en santé mentale.

La solution ne peut pas venir de la judiciarisation des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Pour moi il y a des questions importantes qui se posent sur les services qui leur sont offerts .

Le maire de Gatineau a dit appuyer son homologue de Québec, Régis Labeaume, qui demande une réflexion nationale sur les enjeux de santé mentale.

« Les enjeux de santé mentale [...] c’est de la détresse, de la souffrance, de la solitude. Comme société, il faut qu’on porte un regard là-dessus et les villes ont un rôle à jouer, estime Maxime Pedneaud-Jobin. Il me semble que M. Labeaume a mis le doigt sur un des débats les plus importants qui doivent émerger de cette tragédie-là ».

Fonds pour la santé mentale

Au lendemain des attaques du Vieux-Québec, le gouvernement Legault a annoncéune nouvelle enveloppe de 100 millions de dollars dédiés aux services en santé mentale, dont le tiers ira au secteur privé, appelé en renfort pour combler le manque de ressources dans le système public.

Cette annonce est accueillie favorablement en Outaouais, mais des questions demeurent.

Le maire de Gatineau espère que l'aide sera offerte rapidement. Cette aide-là je ne sais pas quand elle va arriver sur le terrain. [...] Les enjeux de santé mentale, notamment dans le contexte de cette crise, vont être plus aigus souligne Maxime Pedneaud-Jobin.