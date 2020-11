Vous avez écrit une lettre à la ministre de l’Éducation il y a quelques jours. Vous êtes outré, dans cette lettre, par rapport à la réforme du programme scolaire. Quelles sont vos inquiétudes?

« Ce que je déplore c’est le fait que c’est comme une attaque à la francophonie. Comme on a voulu nous assimiler il y a 100 ans avec des lois en Alberta. Tout d’un coup, c’est le curriculum qui viendrait nous assimiler. C’est voulu de la part de ces types-là et on peut seulement espérer qu’en poussant comme on pousse le gouvernement va reculer et n'adoptera pas un curriculum qui est aussi néfaste pour la francophonie. »

Vous mentionnez dans votre lettre que votre famille est ici depuis très longtemps et qu’on efface, selon vous, l’apport, et les contributions historiques des francophones. Si ce programme-là va de l’avant, quel serait l'effet sur les jeunes francophones d’ici?

« C’est une question d’appartenance. Si on ne parle jamais de nous, c’est comme si on n’appartient pas. Si on n’appartient pas, pourquoi est-ce qu’on serait fier de notre contribution et la contribution de nos ancêtres? En nous effaçant du curriculum, c’est comme si on nous efface de la société albertaine. »

La ministre LaGrange, quelques jours après la révélation de ces recommandations, a dit que ce ne sont que des recommandations et que rien ne la force à les adopter. Elle reconnaissait aussi que quelques éléments n’étaient pas réalistes pour l’apprentissage. Est-ce que c’est encourageant comme commentaires?

« Oui c’est encourageant. J’ai aussi vérifié avec des collègues, qui sont encore des administrateurs scolaires, et ce qu’on me dit c’est qu’il y a une reconnaissance au gouvernement comme quoi c’est exagéré ce qui a été proposé par Chris Champion et le comité et qu'effectivement il va y avoir des modifications. Cela démontre encore une fois qu’il faut faire attention à ce gouvernement-là et surtout faire attention au curriculum qu’ils veulent imposer aux enfants. »

Est-ce que la population est assez consciente des changements proposés par le gouvernement?

« On sait qu’à peu près 27-28 % des Albertains qui votent ont des enfants, et ceux qui ont des enfants sont drôlement occupés. Donc il n’y a pas beaucoup de parents qui prennent le temps de s’asseoir et de regarder le curriculum. Dans ce cas-ci je pense que ça vaudrait la peine qu’ils l’examinent de près. »

Pour résumer, quel est votre message à la ministre de l’Éducation?

Mon message est bien simple : il faut qu’elle mette fin à ce comité et remette en branle tout ce travail qui a été fait par les vrais auteurs du curriculum