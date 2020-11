Une pétition demande la démission du maire de La Tuque

Depuis 14h30 lundi, deux résidentes de La Tuque sont postées sur l'Avenue Brown et incitent les Latuquois à signer une pétition qui demande la démission immédiate du maire Pierre-David Tremblay dont l'attitude est décrite comme souvent cavalière par différents intervenants qui gravitent autour de l'hôtel de ville.

Selon Lucie Fortin, instigatrice du mouvement avec Claudette Claveau, plus d'une centaine de personnes ont déjà signé la pétition depuis jeudi dernier. Elle invite les gens à venir les rejoindre avec leur propre stylo et un masque, à leur table située à l'extérieur sur l'Avenue Brown.

Un avertissement envers les employés de la Ville

Par ailleurs, l'administration de la Ville de La Tuque a émis une directive auprès de ses employés après que certains d’entre eux aient accordé des entrevues à des journalistes. Radio-Canada a obtenu copie d'une missive adressée à tous les employés par la directrice des ressources humaines de la ville, Isabelle Tremblay, qui mentionne qu'elle prendra les moyens nécessaires pour éviter que les activités administratives de la ville ne soient perturbées.

On peut y lire plus loin qu'il est fortement recommandé d'éviter toute implication d'ordre politique qui puisse vous mettre en situation de manquement à l'égard du code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la ville de La Tuque. Aucun manquement ou écart de conduite ne sera toléré . Elle précise que des mesures disciplinaires pourraient en découler.

Quelques sources sondées par Radio-Canada y voient une tentative de museler les employés municipaux, insatisfaits du climat de travail à l'hôtel de ville.