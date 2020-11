Une opération policière est toujours en cours dans la capitale autrichienne, théâtre d'une attaque qui serait menée par plusieurs assaillants et qui aurait fait plusieurs victimes.

La situation demeure confuse pour le moment, mais des informations font état de morts et de blessés, dont on ignore le nombre exact. On ne dispose pas encore de bilan officiel communiqué par les autorités.

La fusillade aurait éclaté au cœur de Vienne, près d'une synagogue, selon le ministère de l’Intérieur, qui parle d'une attaque terroriste perpétrée par plusieurs individus.

En soirée, le chancelier autrichien Sebastian Kurz a d'ailleurs dénoncé sur Twitter une répugnante attaque terroriste .

Les forces de l'ordre ont abattu un assaillant, a déclaré la police locale. Une centaine de coups de feu ont été tirés.

Le ministre de l'Intérieur, Karl Nehammer, a déclaré sur la chaîne ORF que la police était toujours à la recherche d'auteurs présumés de cet attentat.

Cette attaque se déroule à six endroits de la capitale selon le service de police de la municipalité, dont le Schwedenplatz square, situé près de la synagogue.

Les services de transport public n'effectuent plus d'arrêts dans le centre de la ville.

Cette tragédie survient pendant la dernière soirée où les résidents de Vienne peuvent sortir librement, car un couvre-feu sera en vigueur dès demain.

Oskar Deutsch, chef de la communauté juive d'Autriche, a déclaré ignorer si la synagogue de Vienne avait été la cible d'une attaque, ajoutant que le lieu de culte, ainsi que les bureaux attenants, étaient fermés au moment de la fusillade.

Les autorités appellent les citoyens à rester chez eux et à ne pas publier de vidéos ou de photos en lien avec ces événements.

La police tchèque a indiqué avoir lancé des contrôles à la frontière avec l'Autriche après l'attaque de Vienne.

La police mène des contrôles des véhicules et des passagers aux postes frontière avec l'Autriche, une mesure préventive à la suite de l'attaque terroriste à Vienne , a indiqué la police tchèque sur Twitter.

Réactions politiques

L'Union européenne condamne l' horrible attaque survenue à Vienne, a déclaré dans un tweet le président du Conseil européen Charles Michel, évoquant un acte lâche .

L'Europe condamne avec force cet acte lâche qui viole la vie et nos valeurs humaines. Mes pensées vont aux victimes et aux habitants de Vienne après l'horrible attaque de ce soir. Nous sommes aux côtés de l'Autriche , écrit le responsable qui représente les 27.

Partout sur notre continent, nous sommes unis contre la violence et la haine , a pour sa part twitté le président du Parlement européen, l'Italien David Sassoli.

Nos ennemis doivent savoir à qui ils ont affaire. Nous ne céderons rien , a commenté le président Emmanuel Macron après l'annonce des fusillades.

Nous, Français, partageons le choc et la peine du peuple autrichien [...]. Après la France, c'est un pays ami qui est attaqué. C'est notre Europe. Nos ennemis doivent savoir à qui ils ont affaire. Nous ne céderons rien , a tweeté le chef de l'État en français puis en allemand.

De son côté, le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré : Nous ne devons pas céder à la haine qui cherche à diviser nos sociétés .

Même si l'ampleur des actes terroristes n'est pas encore déterminée, nos pensées sont avec les blessés et les victimes en ces heures difficiles , a twitté le ministère allemand évoquant des nouvelles épouvantables et bouleversantes en provenance de Vienne.

Avec les informations de Jérôme Ségal