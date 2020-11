Maxim Tissot poursuit sa saison en Ligue des champions de la CONCACAF au Panama

La formation de Hamilton a gagné le droit de voyager au Panama en vertu d’un gain de 2 à 1 face au Municipal Limeňo au Salvador il y a une dizaine de jours.

On est très contents de pouvoir continuer de jouer. Ce match-là nous permettrait d’en avoir au moins deux autres. Pour le club c'est important d'aller chercher encore plus de visibilité dans cette compétition. On ne prend pas ça à la légère , raconte Tissot sur ce défi panaméen.

Les dernières semaines ont été exigeantes mentalement pour l’équipe qui a quitté le Canada il a presque trois semaines déjà.

Maxim Tissot poursuit sa carrière avec le Forge de Hamilton. Photo : Twitter/ForgeFCHamilton

On est un peu dans le même type d’environnement que dans la bulle à Charlottetown où on a passé 45 jours, mais on avait joué 11 matchs. Ca fait deux semaines qu’on est ici et on a seulement joué un match. Il y a beaucoup de temps d'arrêt précise le défenseur latéral.

C’est quand même dur mentalement parce qu’on fait juste s’entraîner et on s'entraine le soir parce qu’il fait très chaud le jour. On passe des journées à ne pas faire grand-chose pour avoir de l’énergie pour le soir. C’est particulier. Maxim Tissot, défenseur latéral

L’équipe canadienne connaît peu de choses de ses adversaires comme c’est souvent le cas de ces compétitions internationales. La stratégie devrait toutefois ressembler à celle adoptée lors du dernier match.

Les joueurs du Forge FC Photo : Twitter : Forge FC

On a eu accès à une diffusion de leur match qui laisse à désirer. On se fie surtout à leur premier match de la saison. C’est une équipe qui aime garder le ballon très compact défensivement. Ça ressemble à ce que Limeno faisait. On aura un peu le même type de match , affirme Tissot qui mentionne au passage que la piètre qualité du terrain posera un défi supplémentaire.

Blessé à la cuisse il y a quelques semaines, le Gatinois soutient qu’il est à 100 % physiquement et qu’il est prêt à jouer une minute ou un match complet. Ce sera aux entraîneurs de décider.