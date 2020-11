30 ans après son ouverture, la Résidence Richelieu demeure une institution à Windsor

Rita Morais et son mari ont intégré la Résidence en 1990. 30 ans plus tard, elle s’estime toujours aussi chanceuse d’y vivre.

On ne peut pas se plaindre. Nous avons quelque chose ici à la résidence qui ne se fait pas dans les appartements. J’espère qu’on va toujours être capable de continuer de la façon qu’on est maintenant parce qu’on est très choyé. [...] Je suis contente d’être ici. J’espère que je vais être capable de rester longtemps , explique-t-elle.

Tous les services sont en français et tout le monde est francophone. Alors ça va bien dans ce domaine-là Rita Morais, résidente

La Résidence Richelieu est le seul foyer pour personnes âgées francophones de Windsor. Elle accueille une soixantaine de personnes, dont certaines qui y résident depuis des années. On connaît tout le monde. Tout le monde s’arrange bien. C’est comme une grande famille , explique Claire Grondin qui s’est installée à la résidence il y a presque 8 ans.

Des efforts restent à faire

Bien que la résidence Richelieu rende des services essentiels dans leur langue maternelle aux personnes qui y vivent, des efforts restent encore à faire, selon Mme Grondin. Elle affirme souhaiter que la résidence fasse preuve de plus d’ouverture. Il y a peut-être trois, quatre personnes de la même famille qui sont dans la résidence. Ça en fait moins pour d’autres familles qui pourraient venir , explique-t-elle.

Claire Grondin trouve également dommage le fait qu’il y ait aujourd’hui beaucoup moins d’activité physique que par le passé, alors que ces moments sont essentiels pour le bien-être des personnes âgées.

À ce manque d’exercice physique sont venus se greffer les effets de la pandémie. Les résidents se voient moins. Ils ne peuvent donc plus se divertir autant qu’avant. Il n'y a plus rien qui se donne. On ne joue plus aux cartes, tout est arrêté. C’est ennuyant. C’est bien beau de tricoter, mais on ne peut pas tricoter tous les jours pendant des mois , explique Mme Grondin.

Pour Rita Morais, tous les résidents n’ont pas les mêmes objectifs en intégrant la résidence. Certains sont en quête de calme et de quiétude, d’autres veulent faire partie d’un groupe, participer à des activités. Il y a selon elle une corrélation entre l’âge des résidents et leur motivation. Ça dépend des résidents et de la vieillesse. Si c’est plus jeune, on dirait qu’il y a plus d’activités, de participation aux activités , ajoute-t-elle.

Une reconnaissance éternelle

En dépit des efforts qu’il reste encore à faire, certains entretiennent avec la Résidence des liens affectifs en rapport avec leur propre histoire.

C’est le cas de Carole Papineau. Membre du conseil d’administration de la Résidence, elle est la fille de Carmen Labonne, première résidente à avoir intégré les lieux lors de l’ouverture il y a trente ans. Ma mère était la première personne à y déménager. Le premier soir où les gens pouvaient habiter là, elle a déménagé. Il n’y avait qu’elle et le gérant le premier soir. Elle avait 70 ans quand elle s’y est installée. Elle aurait eu 100 ans le 8 septembre. Elle est décédée en juillet cette année , explique-t-elle.

La mère de Carole Papineau a passé trente très belles années au sein de la Résidence Richelieu. Photo : Radio-Canada / Nicolas Pham

Mme Papineau parle avec émotion de sa mère et des trois décennies qu’elle a passées au sein de la Résidence Richelieu. Elle a toujours adoré ça. Elle était heureuse. Au début c’était un petit peu difficile parce que ma mère n’a jamais eu de permis de conduire. Elle se rendait partout à pied. [...] Elle s'y est vite habituée , ajoute-t-elle.

Carmen Labonne jouait du piano avec passion, selon sa fille. Elle avait même créé une chorale avec d’autres résidences. Ensemble elles chantaient durant la messe qui était donnée le vendredi à la résidence.

Depuis que la pandémie a commencé, on n’avait plus le droit de rentrer Carole Papineau, fille d'une ancienne résidente

Le séjour de la mère de Carole Papineau à la Résidence Richelieu s’est terminé de manière quelque peu triste, puisque la pandémie a rendu les relations difficiles entre la mère et ses enfants. Je n’ai plus touché ma mère à partir 10 mars. On la voyait dehors sur son balcon. On lui disait bonjour. J’ai touché ma maman pour la première fois lorsqu’on lui faisait une chirurgie le 10 juillet , indique-t-elle.

Malgré cela, elle est très reconnaissante vis-à-vis des préposées au soutien personnel qui ont pris soin de sa mère durant ses derniers mois de vie.