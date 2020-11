Le ministre de la Santé espère freiner la progression de la COVID-19 d'ici un mois

Celui qui est à la tête de ce ministère depuis le mois de juin croit, tout comme la santé publique régionale, qu’un horizon de quatre semaines est réaliste afin de tempérer cette deuxième vague. Comme il l’indique, l’objectif est d’arrêter la progression du virus et de limiter le nombre de cas confirmés.

Pour y parvenir, l’élu caquiste rappelle l’importance de demeurer à la maison sauf pour l’essentiel, soit le travail et les études. Christian Dubé réitère l’importance de protéger le réseau de la santé.

Restez chez vous lorsque ce n’est pas essentiel. C’est exactement ce qui est arrivé en Gaspésie et ce qui est en train d’arriver dans la Capitale-Nationale. C’était très difficile il y a quelques semaines, mais depuis le début d’octobre où il y a eu de nouvelles de mesures, on a vu cette amélioration. Ce n’est pas encore parfait, mais les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean doivent se dire : "il y a une limite à ça, faisons un premier cycle de 14 jours et un autre. On va voir comment les cas vont baisser". Christian Dubé

Questionné quant au passage de la zone orange vers la zone rouge qui aurait pu être fait bien avant lundi, le ministre de la Santé et des Services sociaux a rappelé qu’un ensemble d’indicateurs sont analysés avant de prendre la décision. En plus du nombre de cas, le nombre d’éclosions et la situation dans les hôpitaux sont considérés.

« Avec du recul, on est à la bonne place, mais il faut agir maintenant. Ce qu’on doit réussir à continuer à protéger, c’est toujours la même chose, c’est notre réseau de la santé. Jusqu’à maintenant, il a été très bien protégé, mais on ne veut pas aller plus loin. On veut, comme on a fait dans d’autres régions, où on a annoncé ces mesures-là et les gens ont été capables de voir un arrêt du nombre de cas. Je pense qu’on sera capable de faire la même chose au Saguenay et je pense que les gens vont bien nous suivre dans cela », a-t-il dit.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est maintenant une zone rouge. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Christian Dubé souligne l’importance de conserver un équilibre au sein du système de santé pour être, ainsi, en mesure de répondre aux besoins des personnes positives à la COVID-19 qui doivent être hospitalisées et tous les autres usagers.

Le ministre est conscient que ces nouvelles mesures ont une incidence sur plusieurs activités et sur l’industrie de la restauration. « Je pense qu’on a essayé de l’étirer plus longtemps possible, mais là on est rendu là et il faut le faire », résume-t-il simplement.