Les forces françaises revendiquent la mort de 50 djihadistes au Mali

Le 30 octobre au Mali, la force Barkhane a conduit une opération qui a permis de neutraliser plus de 50 djihadistes, confisquant également des armes et du matériel , a-t-elle déclaré à l'issue d'une rencontre avec les autorités de transition maliennes dans le cadre d'un voyage au Niger et au Mali.

Cette action d'opportunité porte un coup significatif à un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, une katiba [l'équivalent d'un bataillon, NDLR] d'Ansarul Islam, opérant dans la région de Boulikessi, près de la frontière avec le Burkina Faso , a-t-elle ajouté.

Fondé par le Burkinabé Malam Dicko, le groupe islamiste Ansarul Islam a revendiqué de nombreuses attaques contre l'armée burkinabée. Les États-Unis l'avaient placé sur leur liste noire terroriste début 2018.

Alors que les autorités de transition malienne ont réaffirmé leur engagement dans la lutte contre le terrorisme, ce succès tactique nous montre une fois de plus que les groupes terroristes ne peuvent pas agir impunément face à nos forces , a ajouté Mme Parly.

Selon elle, l'armée française a pu repérer par ses drones une importante colonne de djihadistes à moto. Ces motos se sont ensuite groupées et dissimulées sous les arbres. Nous avions deux Mirage dans la zone, Barkhane a immédiatement déclenché l'opération et a lancé une frappe , a-t-elle indiqué.

Une cinquantaine d'armes ont été saisies et une trentaine de motos détruites.