Une semaine de l’immigration francophone sous le signe de l'unité

Nouveau gestionnaire du RIF-SKRéseau en immigration francophone de la Saskatchewan depuis le 16 octobre, Ferdinand Bararuzunza souhaite rassembler tous les immigrants lors des activités prévues. Le but de la semaine nationale, c’est d’abord de rassembler les immigrants et les nouveaux arrivants afin de découvrir leurs besoins, leurs problèmes et de les résoudre ensemble.

Les activités sont organisées dans cinq communautés : Regina, Gravelbourg, Moose Jaw, Saskatoon et Prince Albert.

Ces activités sont de plusieurs catégories, explique le gestionnaire du RIF-SKRéseau en immigration francophone de la Saskatchewan en entrevue dans l'émission Point du jour. Certaines sont de nature culturelle, d’autres sont des activités de partage des idées, comme sur le racisme ou sur comment accéder au marché du travail pour les immigrants.

Mise à part une formation sur le racisme, la discrimination et les droits de la personne le 3 novembre, la plupart des activités se tiendront le 6 et 7 novembre prochain. Au programme : des causeries, un concert, des lectures et des animations pour les plus jeunes.

Respect des consignes sanitaires

Comme le Rendez-vous fransaskois des régions cet automne, les organisateurs de la semaine de l’immigration ont dû s’adapter en raison de la situation sanitaire.

En organisant ces activités, nous tenons compte des normes du ministère de la Santé, affirme Ferdinand Bararuzunza. Beaucoup d’activité se font en ligne, sur Zoom, mais certaines se feront en présentiel.

Le gestionnaire du RIF-SKRéseau en immigration francophone de la Saskatchewan souligne que cela n'empêchera pas les immigrants de se réunir. Il estime que l'événement, cette année, revêt une importance particulière.

Le thème cette année est ‘’Ma couleur francophone’’ un terme qui promeut la diversité culturelle, ethnique, qui lutte contre le racisme, soutient M. Bararuzunza. C’est un terme qui a été choisi en tenant compte de la situation actuelle de l’Amérique du Nord où il semble émerger certains phénomènes qui sont de nature à étayer de mauvais esprits.