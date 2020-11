Les deux milliards d'arbres promis par Trudeau attendent toujours un financement

M. Trudeau promettait il y a un peu plus d'un an que le gouvernement planterait deux milliards d'arbres supplémentaires d'ici 2030, soit environ 200 millions d'arbres de plus par année.

Le Canada plante environ 600 millions d'arbres par an et Ottawa exige que chaque arbre récolté soit remplacé.

Beth MacNeil, sous-ministre adjointe au Service canadien des forêts, explique que les consultations sont en cours, mais qu'il n'y a pas de plan précis sur la façon dont on procédera aux nouvelles plantations.

Mme MacNeil admettait vendredi au Comité permanent des ressources naturelles des Communes que le Service des forêts attendait toujours de recevoir un budget de fonctionnement pour ce programme.

La députée conservatrice albertaine Rachael Harder trouve honteux que le gouvernement libéral n'ait toujours pas investi dans cette promesse.

M. Trudeau avait présenté le programme de plantation massive d'arbres comme un élément essentiel de la stratégie canadienne de lutte contre le changement climatique.