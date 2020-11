Des médecins s'inquiètent pour la santé mentale des Britanno-Colombiens

Des médecins sont inquiets d'un effet marquant de la pandémie: la détérioration de la santé mentale des Britanno-Colombiens. Ils réclament un meilleur accès aux soins pour les groupes les plus touchés tels que les jeunes, les personnes âgées et les populations racisées et marginalisées.

La nouvelle présidente du Collège des médecins de famille de la Colombie-Britannique, la Dre Marjorie Docherty, dit n'avoir jamais vu autant d'enfants souffrant d'anxiété et de dépression entrer dans sa clinique de Kelowna que dans les six derniers mois.

La Dre Docherty, qui enseigne également en médecine rurale à l’Université de la Colombie-Britannique, voit entre autres beaucoup de jeunes en quête de bourses universitaires ou dont la carrière sportive est un objectif de vie, qui se sentent dépassés par tous les imprévus causés par la pandémie.

Il y a des conséquences durables sur la vie de ces jeunes , précise la médecin. lls ont 15, 16, 17 ans et sont désespérés, car ils vivent dans le moment présent et ils ressentent très intensément ce qui se passe.

La Dre Docherty les encourage à se projeter dans un à deux ans, mais ils demeurent très anxieux au sujet de leur avenir, explique-t-elle.

Elle observe aussi une augmentation de la détresse chez les aînés.

Je suis vraiment très inquiète pour mes patients âgés. Je vois leur santé décliner parce qu’ils n’ont pas de contact humain et pas d’activité sociale. Dre Marjorie Docherty, présidente, Collège des médecins de famille de la Colombie-Britannique

Elle ajoute que le stress pousse aussi les jeunes et les moins jeunes à boire davantage et à consommer du cannabis, ce qui a un impact sur leur santé mentale. Elle souligne qu’avec la prise d’antidépresseurs et d'anxiolytiques, l’effet de ces substances est encore plus marqué.

Un manque d'accès aux soins de santé mentale dénoncé

Le psychiatre Tyler Black déplore le manque de ressources disponibles dans la province pour rejoindre et accompagner les groupes les plus vulnérables de la population, particulièrement touchés par les effets de la pandémie.

Le psychiatre Tyler Black appelle le gouvernement britanno-colombien à passer des mots à l'action en finançant une hausse des services en santé mentale pour améliorer l'accès aux soins. Photo : Tyler Black

Le Dr Black, qui est spécialiste des suicides et professeur à l’Université de la Colombie-Britannique, fait remarquer que les groupes racisés et marginalisés subissent déjà des pressions énormes en temps normal avec des incertitudes financières chaque mois .

Vous ajoutez, par dessus toutes leurs difficultés, la pandémie et un enfant auquel vous essayez de donner une meilleure vie, qui ne peut pas aller à l’école, par exemple, et le niveau de stress devient immense , dit-il.

Pour le Dr Black, le gouvernement doit se rendre compte de l'ampleur des besoins pour soutenir la santé mentale de la population.

C’est très facile pour un gouvernement de dire qu’il tient à la santé mentale des gens, mais soutenir la santé mentale, ça exige un soutien matériel conséquent , dit-il.

Ça prend de l’argent et des personnes spécialisées dans les soins. Ce qui signifie l’embauche de gens et un meilleur accès aux soins. Tyler Black, psychiatre, santé mentale enfants et adolescents, BC Children Hospital

Le Dr Tyler Black souligne que rejoindre les personnes les plus difficiles à contacter est un travail coûteux. Il craint une plus grande détérioration de la santé de ces populations, qui sont préoccupées par d’autres urgences et qui prennent moins bien soin de leur santé.