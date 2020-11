Une pétition de 3500 noms pour une Maison des aînés à Rémigny

Le comité de citoyens de Rémigny poursuit sa démarche politique après avoir encaissé un refus à son projet de la part du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue

La pétition a pour but de demander au gouvernement une dérogation de son taux national, utilisé pour l’analyse des besoins en matière d’hébergement et de soins destinés aux aînés.

On demande que ce soit adapté aux réalités géographiques et socioéconomiques du Témiscamingue, sans égard à sa densité géographique, mais qu’on regarde vraiment les besoins. On sait qu’il y a des gens en attente dans les lits de l’hôpital de Ville-Marie pour une place en CHSLD. Il y a un manque. En plus des 100-150 personnes qui attendent pour des résidences de personnes âgées , affirme Micheline Barrette, membre du comité citoyen.

La pétition a été remise aux commissaires par la députée de Rouyn-Noranda/Témiscamingue, Émilise Lessard Therrien. Elle sera transmise à l’Assemblée nationale dans quelques jours.

Le comité citoyen de Rémigny souhaite que le gouvernement puisse faire la promesse d’une construction de Maison des aînés avant les prochaines élections.

Il affirme que les trois Maisons des aînés en Abitibi-Témiscamingue, dont la construction a récemment été annoncée, sont toutes situées dans le nord de la région.