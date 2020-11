Apple compterait dévoiler d’autres nouveautés le 10 novembre prochain

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Partagez via LinkedIn (Fenêtre modale)

Partagez via LinkedIn (Fenêtre modale)

Partagez via Twitter (Fenêtre modale)

Partagez via Twitter (Fenêtre modale)

Partagez via Facebook (Fenêtre modale)

Partagez via Facebook (Fenêtre modale)

Radio-Canada

Le géant californien a donné rendez-vous à ses fans le 10 novembre prochain pour assister à un événement baptisé « One More Thing » (une dernière chose), où une gamme d’ordinateurs équipés de puces ARM devrait être annoncée.

Apple n’a visiblement pas tout dévoilé lors de son événement le 13 octobre dernier, qui mettait notamment fin aux rumeurs entourant le iPhone 12. Ce nouveau rendez-vous, prévu le 10 novembre prochain, est à peine annoncé que déjà, plusieurs médias déduisent que le rideau sera levé sur de nouveaux ordinateurs macs équipés de processeurs ARM. La compagnie à la pomme a déclaré plus tôt cette année qu'elle prévoyait se départir d’ici 2021 de ses processeurs Intel pour miser plutôt sur ses propres puces de silicium pour ses ordinateurs portables. Un changement que l’entreprise juge nécessaire afin d’obtenir de meilleures performances sans pour autant affecter la consommation d’énergie. Cette puce d’Apple est par ailleurs déjà utilisée dans plusieurs modèles d’iPhone et iPad et aiderait, selon le géant, à étendre la durée de vie de la batterie. Selon The Verge, le PDG d’Apple, Tim Cook, devrait aussi déployer la prochaine version de macOS 11, Big Sur, testée en version bêta depuis plusieurs mois. Apple n’a toutefois fourni aucun détail sur la nature des annonces prévues en direct du Apple Park à 10 h. À lire aussi : L'iPhone 12 viendra sans écouteurs ni chargeur

Encore plus cher pour réparer l'écran d'un iPhone 12