Des parents de joueurs des Broncos militent pour la création d'un monument permanent

Deux ans et demi après le drame qui a décimé l'équipe de hockey des Broncos de Humboldt, des discussions sont toujours en cours afin de déterminer la façon d’honorer de façon permanente les 16 morts et 13 blessés de la collision survenue le 6 avril 2018.

Myles Shumlanski vit à moins d’un kilomètre du site de l’accident. Son fils, Nick, est la seule personne qui s’en est sorti sans blessures physiques.

C’est une intersection difficile [...] Je connais des gens qui vivent près de chez moi qui sont toujours incapables d'y conduire, même s’ils n’ont même pas été impliqués. Myles Shumlanski

Des fleurs, des bâtons de hockey et autres objets sont parsemés autour de croix installées à l'intersection où l'accident est survenu. Photo : Chanss Lagaden/CBC

Un comité de parents de joueurs des Broncos travaille sur des plans pour construire un monument à la mémoire des victimes sur le site de l'accident. Certains d’entre eux préféreraient le voir érigé plus tôt que plus tard.

Ça me déçoit un peu d’une certaine façon , lâche Kevin Matechuk, dont le fils Layne a passé un mois dans le coma après l’accident. On aurait tendance à croire que ce serait une chose qui pourrait se faire plus rapidement.

Je m'imagine avoir les visages et une petite biographie de tous ceux qui sont morts, et quelque chose aussi sur les survivants ainsi que tous ceux qui ont été impliqués dans l’accident. Kevin Matechuk

J’aimerais voir un genre de petit musée dans lequel je peux me promener et rester au chaud , propose quant à lui Chris Joseph, qui a perdu son fils, Jaxon, dans l’accident.

Nous ne voulons pas attendre 30 ans. Nous voulons toujours être en vie et pouvoir le visiter , ajoute le père qui est lui-même un ancien joueur de la LNH.

Michelle Straschnitzki, dont le fils Ryan est désormais paralysé de la poitrine jusqu’aux pieds, suggère, elle, que le site soit un endroit pour que les gens puissent rendre hommage aux joueurs et lire à leur sujet .

Elle aimerait aussi que certains des objets déposés à l’intersection soient préservés.

Le maire de Tisdale, Al Jellicoe, affirme quant à lui que le drame a laissé une trace indélébile sur sa communauté. Il aimerait lui aussi voir un monument érigé à cet endroit.

C’est surprenant le nombre de véhicules qui s’y arrêtent , souligne-t-il.

Myles Shumlanski, à droite, vit à moins d'un kilomètre du site de l'accident. Seul son fils s'en est sorti sans blessures physiques. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Myles Shumlanski croit de son côté qu’un monument permanent ne va pas changer grand-chose.

Des gens du monde entier sont venus pour déposer des objets au pied de ces croix et parfois, ça a l’air un peu en désordre, mais vous savez quoi? Ça a beaucoup touché les gens qui y ont perdu des membres de leur famille , soutient-il.

C’est un endroit qui, quoi qu’il arrive, sera toujours là. Il ne disparaîtra pas. Myles Shumlanski

Avec les informations de La Presse canadienne