Des discussions toujours en cours sur l’implantation d’un Costco à Rimouski

La multinationale avait confirmé au printemps 2019 son intérêt pour l’ouverture d’un magasin-entrepôt à Rimouski. L’entreprise se donne donc encore un an pour vérifier si elle s’installera au Bas-Saint-Laurent.

Pour le maire de Rimouski, Marc Parent, cette prolongation n'est pas une surprise. Il précise que les discussions avec la multinationale cheminent bien.

Je pense que 2021 sera une belle année à bien des égards et probablement en lien avec le Costco également , croit-il. J'ai bon espoir que ce le sera. Il y a plusieurs dossiers qui vont, effectivement, déboucher en 2021. On aura également, j'en suis persuadé, la démolition de la Grande Place et la construction du projet de remplacement.

Le maire de Rimouski, Marc Parent (archives) Photo : Radio-Canada

Le maire a déjà fait connaître son appui au projet qui, selon lui, aura des retombées économiques importantes pour la ville. Il estime qu’ une forte proportion de Rimouskois souhaitent qu'un Costco soit construit à Rimouski.

Plus de 11 000 personnes ont en effet appuyé une pétition en ligne en faveur de l'ouverture d’un magasin à Rimouski.

Une pétition arguant que l’établissement d’une telle surface nuirait aux petits commerces et petits producteurs de la région a toutefois circulé au printemps 2019. Cette pétition a récolté en ligne un peu plus d’un millier d’appuis.

Marc Parent rappelle que l'ensemble des élus, à l'exception de la conseillère Virginie Proulx, ont donné le mandat à l'administration rimouskoise de négocier avec Costco.

Avec les informations de Michel-Félix Tremblay