L'Union nationale métisse Saint-Joseph réitère sa demande d'innocenter Louis Riel

Dans une conférence de presse organisée lundi, la présidente de l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba (UNMSJM), Paulette Duguay, a réitéré sa demande auprès du gouvernement fédéral d'innocenter sans condition Louis Riel.

Louis Riel a été pendu en 1885 à la suite d'un procès controversé pour haute trahison. Il avait mené la résistance des Métis à la Rivière Rouge de 1869 à 1970, et, quinze ans plus tard, à Batoche.

Ce serait un geste juste, noble et réparateur. Paulette Duguay, présidente de l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba

Paulette Duguay était accompagnée du président de la British Columbia Metis Federation, Keith Henry, ainsi que de la sénatrice manitobaine Marilou McPhedran, de la conseillère spéciale sur les questions autochtones de l’Association canadienne des libertés civiles, Verna George, et de Marvin Rotrand, conseiller municipal de Montréal.

Aucun représentant de la Fédération métisse du Manitoba n’était présent à la conférence de presse, mais la MMF s’est déjà exprimée contre l’exonération de Louis Riel par le passé.

Des soutiens de tout le pays

Nous soutenons fortement la lutte pour innocenter Louis Riel , a fait savoir le représentant des Métis en Colombie-Britannique, Keith Henry. Lui-même originaire du Manitoba, il estime que lorsque l'on parle de réconciliation, pour les Métis, on a l’impression qu’on n’est allé nulle part .

Je pousse pour innocenter Louis Riel parce que c’était une injustice , a poursuivi Keith Henry.

Le cas de Louis Riel est emblématique des luttes contre les mensonges du Canada , a dit pour sa part Verna George.

Ce n’est pas la première fois que l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba demande au gouvernement fédéral d’innocenter Louis Riel et peu de choses ont changé au cours des années, reconnaît sa présidente, Paulette Duguay.

La population canadienne s’y intéresse de plus en plus , estime-t-elle cependant.

Des grandes villes en renfort

Ce n’est néanmoins pas l’avis de Marvin Rotrand, conseiller municipal de Montréal, qui se dit plus optimiste que Paulette sur le fait qu’il y a eu des évolutions.

Il note, par exemple, le fait que le gouvernement fédéral a exprimé des excuses et innocenté plusieurs chefs autochtones au cours des dernières années.

Au niveau des élus municipaux, et notamment au Québec, il y a un grand intérêt , ajoute-t-il. Marvin Rotrand envisage de déposer sous peu une motion demandant à la Ville de Montréal de soutenir la demande de l’Union nationale métisse d’innocenter Louis Riel.

On est prêt à agir de manière plus formelle , assure l’élu, qui se dit certain que ses collègues appuieront la motion.

Toronto réfléchit aussi à signaler son soutien à l’ UNMSJMUnion nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba . Un élu m’a contacté pour me dire [que les conseillers municipaux] sont très ouverts sur ça , explique-t-il.

Avec ces appuis [de grandes villes] ça va aider et donner du poids à la campagne , espère-t-il.

Radio-Canada a contacté la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyne Bennett, mais n’a pas encore eu de retour.